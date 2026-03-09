El emotivo homenaje de la hija de James Van Der Beek a casi un mes de su muerte

Con apenas 9 años, la niña también reflexionó sobre la importancia de recordar a quienes se fueron desde el afecto. Según explicó, la clave es sentir a esas personas “en el corazón”, ya que siempre forman parte de uno mismo. “Él está bien. Ya no sufre. Está en el cielo”, dijo.

Durante su mensaje también habló sobre la culpa que muchas personas pueden sentir tras la muerte de un ser querido. “Cada persona tiene emociones diferentes y las expresa de distintas maneras. De muchísimas maneras diferentes. Y no dejes que nadie te lo diga. Podés decir, ‘no, no sabes cómo me siento’”, afirmó.

En el cierre del video, Emilia agradeció el cariño que la familia recibió desde la muerte del actor, especialmente por parte de los seguidores de la recordada serie televisiva. “Sé que era un buen hombre. Mucha gente lo quería, rezaba por él, y era querido por muchísima gente”, concluyó.

El actor falleció el 11 de febrero a los 48 años luego de atravesar una dura batalla contra el cáncer, una noticia que en su momento fue confirmada por sus familiares a través de las redes sociales y que generó una gran conmoción entre sus fanáticos en todo el mundo.