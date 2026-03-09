El emotivo homenaje de la hija de James Van Der Beek a casi un mes de su muerte
En el día en que el actor habría cumplido 49 años, una de sus hijas compartió un video lleno de emoción para recordarlo.
A casi un mes del fallecimiento de James Van Der Beek, su familia volvió a recordarlo públicamente en una fecha muy especial. Este domingo el actor, reconocido por su papel en la serie Dawson’s Creek, habría cumplido 49 años, y el homenaje llegó de la mano de una de sus hijas.
Fue su esposa, Kimberley Van Der Beek, quien compartió en redes sociales un video realizado por Emilia, una de las hijas que tuvo con el actor. La mujer explicó que la iniciativa fue completamente de la niña. “Emilia me preguntó si podía hacer un video para publicar hoy, se fue afuera y volvió con esto”, escribió la actriz junto al emotivo clip que publicó en su cuenta de Instagram.
En el video, la pequeña habló con total sinceridad sobre el dolor que le dejó la pérdida de su padre y compartió algunas reflexiones sobre cómo atravesar el duelo. “Como todos probablemente saben, mi papá falleció, pero solo vengo para dar pequeños consejos o cualquier cosa que los ayude a superar la muerte de alguien que aman”, expresó.
A lo largo del mensaje, Emilia explicó que hablar con las personas que ya no están puede ser una forma de mantener vivo el vínculo. “Si los extrañas, podés llorar. Podés hablar con ellos. Hablo con mi papá todos los días. Le digo ‘hola, papá, te extraño y te quiero mucho, y nunca dejaré de quererte”, comentó con ternura.
Luego agregó que suele contarle cómo transcurre su vida cotidiana. “Simplemente le cuento cómo me fue el día, cómo me siento y le cuento a mi familia cómo estoy. Y sé que él me oye, pero yo no a él”, relató.
Con apenas 9 años, la niña también reflexionó sobre la importancia de recordar a quienes se fueron desde el afecto. Según explicó, la clave es sentir a esas personas “en el corazón”, ya que siempre forman parte de uno mismo. “Él está bien. Ya no sufre. Está en el cielo”, dijo.
Durante su mensaje también habló sobre la culpa que muchas personas pueden sentir tras la muerte de un ser querido. “Cada persona tiene emociones diferentes y las expresa de distintas maneras. De muchísimas maneras diferentes. Y no dejes que nadie te lo diga. Podés decir, ‘no, no sabes cómo me siento’”, afirmó.
En el cierre del video, Emilia agradeció el cariño que la familia recibió desde la muerte del actor, especialmente por parte de los seguidores de la recordada serie televisiva. “Sé que era un buen hombre. Mucha gente lo quería, rezaba por él, y era querido por muchísima gente”, concluyó.
El actor falleció el 11 de febrero a los 48 años luego de atravesar una dura batalla contra el cáncer, una noticia que en su momento fue confirmada por sus familiares a través de las redes sociales y que generó una gran conmoción entre sus fanáticos en todo el mundo.
