Doble eliminación en MasterChef Celebrity: quiénes son los ocho finalistas
El reality culinario de Telefe tuvo este lunes la última gala de eliminación de la edición, en una noche cagada de emociones.
Tras un fin de semana cargado de especulaciones y una grilla televisiva que priorizó a Gran Hermano, Telefe puso fin a la espera y este lunes 9 de marzo se resolvió la doble gala de eliminación de MasterChef Celebrity en una noche especial, ya que además quedaron confirmados los ocho "cocineros" finalistas.
Lo que comenzó el viernes con el complejo desafío del Lomo Wellington culminó este lunes con una gala de doble eliminación sin precedentes. Eran cinco los participantes en peligro de salida, de los cuales tres lograron avanzar a la próxima instancia.
La decisión de desdoblar el episodio y postergar el veredicto fue un movimiento estratégico del canal para estirar el suspenso. Emilia Attias, el Chino Leunis, el Turco Husaín, Sofía Gonet y La Joaqui compitieron para ganarse su lugar.
Finalmente, La Joaqui y el Chino Leunis resultaron eliminados este lunes por decisión de los jurados Gastón Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular, en lo que resultó una verdadera gala llena de emociones.
Quiénes son los ocho finalistas de MasterChef Celebrity
Emilia Attias, Turco Husaín y Sofi Gonet se sumaron a los otros cinco participantes que se habían ganado previamente su lugar en el balcón: Evangelina Anderson, Ian Lucas, Maxi López, Cachete Sierra y Marixa Balli.
Los finalistas son:
- Emilia Attias
- Turco Husaín
- Sofi Gonet
- Evangelina Anderson
- Ian Lucas
- Maxi López
- Cachete Sierra
- Marixa Balli
Fue la propia Wanda Nara la que anunció que desde este martes arranca "la semana final", con los ocho últimos participantes. Ya no habrá gala de eliminación, pero en el cierre del próximo episodio, quedaran seis cocineros.
