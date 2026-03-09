Doble eliminación en MasterChef Celebrity: quiénes son los ocho finalistas

Quiénes son los ocho finalistas de MasterChef Celebrity

Emilia Attias, Turco Husaín y Sofi Gonet se sumaron a los otros cinco participantes que se habían ganado previamente su lugar en el balcón: Evangelina Anderson, Ian Lucas, Maxi López, Cachete Sierra y Marixa Balli.

Los finalistas son:

Emilia Attias

Turco Husaín

Sofi Gonet

Evangelina Anderson

Ian Lucas

Maxi López

Cachete Sierra

Marixa Balli

Fue la propia Wanda Nara la que anunció que desde este martes arranca "la semana final", con los ocho últimos participantes. Ya no habrá gala de eliminación, pero en el cierre del próximo episodio, quedaran seis cocineros.