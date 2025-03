El emotivo homenaje de Maru Botana a su hijo Facundo, a 17 años de su nacimiento

Junto a un video inédito, Maru reflejó el dolor que nunca desaparece. “Cuando se acerca esta fecha, mi cabeza y mi cuerpo sienten algo distinto. Me invaden mil preguntas”, expresó. Pero sabe que no hay respuestas. La muerte no da explicaciones, solo deja vacíos.

maru botana hijo

Sin embargo, entre tanta tristeza, el amor prevalece. Facundo, en su corta existencia, le dejó enseñanzas que nunca olvidará. “Con el tiempo entendí por qué querías a todos cerca. Lograste tu misión: una vida breve, pero no común, sino la de un bebé especial que nos llenó de amor”, recordó. En sus palabras evocó las miradas cómplices, la conexión única de amamantarlo, su inagotable necesidad de ser abrazado, su rechazo a la cuna.

Y una confesión: “Nunca en estos 17 años pude volver a ver un video tuyo, y hoy tampoco fue fácil”. Pero esta vez quiso hacer algo distinto. En lugar de sumirse en la tristeza, eligió celebrar. “Decidí homenajearte, recordar tu presencia en nuestras vidas y compartirlo con quienes no te conocieron, para que sepan quién eras y quién seguís siendo, donde quiera que estés. Te amo”.

La pérdida de Facundo marcó un antes y un después en su vida. En medio de la desolación, encontró un inesperado consuelo en el cariño de desconocidos. En una entrevista con Noche al Dente, recordó el impacto que tuvo un blog titulado “Fuerza Maru”, donde miles de personas le enviaban mensajes de apoyo.

“El día que volvíamos de enterrarlo, nos enteramos de que existía ese blog. Ahí me escribía gente de todo el mundo, y fue una compañía enorme para mí”, confesó. Cada noche, antes de dormir, leía esos mensajes que la sostenían en pie. “Jamás imaginé tanto amor. Me llegaron cartas de todas partes, fue algo impresionante”, concluyó.