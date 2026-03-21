El emotivo material nunca visto de Los Piojos para homenajear a Dani Buira: "Soy feliz cada vez que toco"
En un relato íntimo en primera persona, el baterista deja ver su amor por la banda que cofundó y con la que logró reencontrarse sobre los escenarios tras 25 años.
El fallecimiento de Dani Buira dejó una marca de dolor en la escena del rock nacional y motivó un sentido gesto por parte de Los Piojos, que difundieron en sus redes un video inédito a modo de despedida. El material, registrado meses antes, muestra al histórico baterista reflexionando en primera persona sobre el regreso de la banda en 2024 y su conexión profunda con la música.
En ese registro, Buira se muestra conmovido al recordar lo que significó volver a tocar junto al grupo. “Fue tremendo. Fue hermoso. Y es una felicidad total. No puedo dejar de estar feliz cuando toco cada canción”, expresa en distintos fragmentos, dejando ver la emoción que lo acompañó en esa etapa.
A lo largo del video, el músico también rememora cómo comenzó a gestarse la vuelta, a partir de aquel encuentro entre Andrés Ciro Martínez y Piti Fernández durante un show de Los Persas en Vélez. “Me acuerdo que me llamó mi mujer y me dijo: ‘¿Viste? ¿Viste lo de Pity con Andrés?’ Y no lo podía creer”, cuenta, evocando el instante en que la posibilidad del regreso empezó a tomar forma.
El video se convirtió rápidamente en uno de los ejes del homenaje colectivo hacia el baterista, quien fue parte fundamental en la construcción del sonido de la banda desde sus inicios. En su testimonio, repasa distintas etapas del grupo y describe el reencuentro como un proceso sanador: “Fue como el respirar para que esto empiece a vivir de vuelta, ¿no? Fue como decir: ‘Bueno, ya está, muchachos, vamos, ahora vamos a juntarnos’”.
La noticia de su muerte generó una fuerte repercusión entre colegas y figuras del ambiente. El propio Ciro lo despidió públicamente con un mensaje cargado de afecto: “Hasta siempre, Dani. Gracias por todo lo que nos diste, por las risas, por la música, por tu alegría”.
También se sumaron palabras de músicos cercanos como Sebastián Roger Cardero, quien destacó su legado: “Dani enseñaba sin querer, con el ejemplo. Amaba los tambores y la música. Me enseñó a disfrutar el momento”. En la misma línea, Luli Bass lo recordó como una pieza clave en cada presentación del grupo.
Integrante de Los Piojos desde 1988 hasta el 2000, Buira dejó una huella imborrable en los discos más representativos de la banda. En el video, incluso se refiere al vínculo con el público durante los años en los que estuvo alejado: “Todos esos años que yo estuve ausente para la gente, yo no estuve ausente. Yo estaba ahí. No hubo un día que no haya soñado con Los Piojos en mi vida”.
El material fue acompañado por un breve pero sentido mensaje de la banda: “Gracias, Dani. Por tu música, tu alegría y tu amistad”, y rápidamente se viralizó entre fanáticos que celebraron su legado.
En otro tramo del registro, el baterista menciona a sus hijos como parte esencial de su historia personal y emocional: “Caetano, Luz, Cielo, Los Piojos. Es como un hijo más de la familia”, reflejando así la dimensión íntima que tenía el grupo en su vida.
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