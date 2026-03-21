El emotivo material nunca visto de Los Piojos para homenajear a Dani Buira: "Soy feliz cada vez que toco"

También se sumaron palabras de músicos cercanos como Sebastián Roger Cardero, quien destacó su legado: “Dani enseñaba sin querer, con el ejemplo. Amaba los tambores y la música. Me enseñó a disfrutar el momento”. En la misma línea, Luli Bass lo recordó como una pieza clave en cada presentación del grupo.

Integrante de Los Piojos desde 1988 hasta el 2000, Buira dejó una huella imborrable en los discos más representativos de la banda. En el video, incluso se refiere al vínculo con el público durante los años en los que estuvo alejado: “Todos esos años que yo estuve ausente para la gente, yo no estuve ausente. Yo estaba ahí. No hubo un día que no haya soñado con Los Piojos en mi vida”.

El material fue acompañado por un breve pero sentido mensaje de la banda: “Gracias, Dani. Por tu música, tu alegría y tu amistad”, y rápidamente se viralizó entre fanáticos que celebraron su legado.

En otro tramo del registro, el baterista menciona a sus hijos como parte esencial de su historia personal y emocional: “Caetano, Luz, Cielo, Los Piojos. Es como un hijo más de la familia”, reflejando así la dimensión íntima que tenía el grupo en su vida.