Murió Daniel Buira: el conmovedor mensaje de Andrés Ciro Martínez

El regreso de Los Piojos

El 4 de septiembre del 2024, Los Piojos anunciaron su regreso a los escenarios luego de un parate de 15 años. Buira hacía 25 que había dejado de formar parte de la banda.

Su lugar lo ocupó Sebastián "Roger" Cardero, quien grabó los siguientes discos: Verde Paisaje del Infierno, Maquinas de Sangre, Civilización y los en vivo Huracanas de Luna Plateada, Fantasmas peleándole al viento y Ritual Piojoso, grabado en el último show en River.

En el anuncio se comunicó que Buira volvía a formar parte de la banda para una serie de shows que incluyeron el estadio Diego Armando Maradona de La Plata, el festival Cosquín Rock 2025, la visita a varias provincias y un cierre -no definitivo, anunciaron-, nuevamente en la cancha de River.

"¡¡Este es un momento inolvidable en mi vida!! Regresando con mi banda, aquella que formamos en el 87. Y que hoy vuelve a estar en mi corazón y ser parte de mis sueños, verlos a todos/as ustedes tan felices contando y bailando es lo más importante, quisiera tirarme al público, abrazarlos y decirles cuánto los quiero!!!!!. ¡¡¡Gracias gracias gracias por la buena onda, el apoyo que me dan permanente, que me hace tan bien!!!. ¡¡Soy feliz junto a ustedes!!. ¡¡¡¡¡¡¡¡Vamooo los piojos!!!!!!!!", escribió en su cuenta de Instagram.