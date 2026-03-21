Murió Daniel Buira: la emotiva despedida de Los Piojos a su histórico baterista

Quién fue Daniel Buira

Fue el baterista fundador de Los Piojos. En enero de 1989, quedó establecida la formación del grupo con Andrés Ciro Martínez, en voz y armónica; Pablo Guerra y Daniel Fernández, en las guitarras; Lisa Di Cione, en los teclados; él, en batería; y Miguel Ángel Rodríguez, en el bajo. Continuó con ellos hasta 2000. Entonces fue reemplazado por Sebastián Cardero. La banda se separó en 2009 por diferencias.

En 1995, Buira fundó su escuela de percusión y grupo de murga La Chilinga, que también es una ONG que se dedica a la enseñanza en cárceles. Tiene sedes en Morón, Florencio Varela, Quilmes, Banfield, Saavedra, Avellaneda, el microcentro y en la provincia de Córdoba.

El aporte del baterista quedó plasmado en los discos más representativos de aquella primera etapa del grupo: Chactuchac (1992), ¡Ay Ay Ay!(1994), Tercer Arco, Azul (1998) y Ritual (1999), trabajos que consolidaron a la banda como una de las más influyentes del rock nacional.

Pero su rol no se limitó a lo instrumental. Buira también participó activamente en la composición de canciones que se volvieron emblema del repertorio piojoso, entre ellas “Cancheros”, “Te diría”, “Desde lejos no se ve”, “Buenos tiempos” y “Motumbo”, tema que años más tarde sería recuperado por la banda en el disco Máquina de sangre.