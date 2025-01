El emotivo mensaje de Bárbara Lanata tras la muerte de su padre: "Gracias por no ser normal"

Con una galería de cuatro imágenes, donde se puede ver una foto de Lanata escribiendo en su libreta, luego una fotografía de ambos de jóvenes y después una postal del Rey León, así como una frase, Bárbara le dedicó un sentido mensaje a su papá. En su carta, comenzó: "La vida con mi papá fue siempre una montaña rusa, vertiginosa, por momentos algo agotadora; una película llena de personajes y anécdotas increíbles hasta el último momento".

Luego de esto, agregó: "No nos daba descanso ni tiempo de aburrirnos, siempre estaba involucrándonos en alguna de sus locuras o estábamos ayudándolo con algún quilombo".

"Gracias pa por no ser normal y darme una vida divertida", cerró la influencer.

Embed - Barbara on Instagram: "La vida con mi papá fue siempre una montaña rusa, vertiginosa, por momentos algo agotadora; una película llena de personajes y anécdotas increíbles hasta el último momento. No nos daba descanso ni tiempo de aburrirnos, siempre estaba involucrándonos en alguna de sus locuras o estábamos ayudándolo con algún quilombo. Gracias pa por no ser normal y darme una vida divertida "