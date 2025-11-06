El emotivo mensaje de Marta Fort en el cumpleaños 57 de su papá: "A veces me siento sola"

Marta Fort abrió su corazón

Con total honestidad, Marta confesó cómo lidia con los momentos de soledad y las emociones que la acompañan: “Son esos momentos en los que más lo extraño, en los que más necesito tener a alguien con quien contar, con quien encontrar mi lugar seguro. El pensamiento de cómo hubiera reaccionado, qué me diría o qué sentiría al verme hoy, me acompaña todo el tiempo”, admitió. Y sumó: “Suelo reprimir mis sentimientos, pero nunca estuve tan sensible con este tema como ahora”.