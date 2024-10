El emotivo posteo de la mamá Harry Styles por la muerte de Liam Payne

Si bien los ex One Direction no terminaron su banda con una buena relación, los familiares están todos conectados entre sí. Es por eso que, a pesar de que su hijo todavía no lo hizo, Anne Twist no dudó en expresar su dolor. En un posteo en su cuenta de Instagram compartió las palabras "Just a boy" (solo un muchacho) para acompañar una pantalla negra con un corazón roto demostrando que se encuentra de luto por la temprana partida de Payne.

La publicación de Anne recibió más de 760.000 me gusta en cuatro horas, y varios de sus 2,5 millones de seguidores rindieron homenaje a Liam en los comentarios.

Liam Payne murió en el acto tras caer de un tercer piso

Alberto Crescenti -titular del SAME- habló con C5N y aportó detalles del hallazgo del joven de 31 años: "Nos informaron que había una persona que estaba dentro de un patio interno, no se sabía qué es lo que había pasado, la ambulancia arribó al lugar a las 17:11, arribó otro móvil también, una moto médica, lamentablemente al tratar de reanimarlo se constató que era imposible porque murió en el acto", detalló el médico.

"Después, ya tuve la información de que había caído de un tercer piso, casi 14 metros, las lesiones que presentaba eran incompatibles con la vida, lesiones gravísimas, así que lamentablemente este hombre murió en el acto, no pudimos hacer nada por él", agregó. Al respecto, sumó: "No les voy a describir las lesiones por pudor, pero eran incompatibles con la vida".