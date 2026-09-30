El emotivo recuerdo de Cris Morena a 16 años de la muerte de Romina Yan: "Siempre juntas, hijita amada"
A 16 años de la partida de su hija, la productora la recordó con un emotivo mensaje que conmovió a seguidores y colegas.
A 16 años de la muerte de Romina Yan, ocurrida el 28 de septiembre de 2010 cuando tenía 36 años, Cris Morena volvió a homenajear a su hija con un conmovedor mensaje que compartió a través de sus redes sociales.
La productora suele mantener presente la memoria de Romina con diferentes publicaciones, especialmente en fechas significativas vinculadas a su vida. En esta oportunidad, eligió una serie de imágenes cargadas de simbolismo para acompañar las palabras con las que volvió a expresar cuánto la extraña.
Entre las postales aparecieron la frase "Somos lo que soñamos" y el símbolo del infinito, mientras que Cris sumó un profundo texto dedicado a su hija.
"En cada ser que recuerde vivirás y en cada canción que suene cantarás. En cada espacio del cielo volarás y en cada rincón del mundo hablarás. Siempre juntas, hijita amada", escribió la artista junto a un emoji de corazón.
Los mensajes que recibió Cris Morena tras recordar a Romina Yan
La publicación de Cris Morena se llenó rápidamente de mensajes de cariño y recuerdos dedicados a Romina. Seguidores y personas que mantienen vivo su recuerdo aprovecharon el posteo para expresar cuánto la extrañan a 16 años de su partida.
“En mi corazón siempre vivirás ”, “En nuestro corazón para toda la vida ” y “Siempre en nuestros corazones ” fueron algunos de los mensajes que aparecieron en la publicación.
También hubo palabras especialmente emotivas, como “Se te extraña mi chiquitita amiga nos veremos pronto ” y “Siempre en nuestros corazones, ella lo sabe”.
Entre los comentarios, una persona compartió además un recuerdo muy especial: “Qué día tan especial! Todo está lleno de Ro! Inolvidable (para mi corazón) como hace 8 años, justo un 28 de Sep, recibí tu carta! Te abrazo siempre @crismorenaoficial ”.
Las numerosas muestras de afecto volvieron a reflejar la huella que dejó Romina Yan y el cariño que permanece intacto entre quienes la recuerdan.
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