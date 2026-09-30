El emotivo recuerdo de Cris Morena a 16 años de la muerte de Romina Yan: "Siempre juntas, hijita amada"

“En mi corazón siempre vivirás ”, “En nuestro corazón para toda la vida ” y “Siempre en nuestros corazones ” fueron algunos de los mensajes que aparecieron en la publicación.

También hubo palabras especialmente emotivas, como “Se te extraña mi chiquitita amiga nos veremos pronto ” y “Siempre en nuestros corazones, ella lo sabe”.

Entre los comentarios, una persona compartió además un recuerdo muy especial: “Qué día tan especial! Todo está lleno de Ro! Inolvidable (para mi corazón) como hace 8 años, justo un 28 de Sep, recibí tu carta! Te abrazo siempre @crismorenaoficial ”.

Las numerosas muestras de afecto volvieron a reflejar la huella que dejó Romina Yan y el cariño que permanece intacto entre quienes la recuerdan.