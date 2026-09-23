El video viral de Mario Pergolini cantando una canción de "Margarita"

Mario Pergolini volvió a estar en el centro de las miradas mediáticas tras mostrar una insólita y divertida faceta personal. En los últimos días, mientras se encontraba al frente de la conducción de su habitual programa, el reconocido comunicador sorprendió a toda su audiencia al confesar abiertamente que es un ferviente fanático de "Margarita", la célebre secuela de "Floricienta", una emblemática tira juvenil de la que él mismo formó parte en el pasado. Sin embargo, la repercusión de sus dichos no tardó en trasladarse con enorme fuerza al plano digital.