El video viral de Mario Pergolini cantando una canción de "Margarita"
Más de una vez el conductor se catalogó como fan de la serie de Cris Morena, pero ahora fue más allá: demostró que sabe hasta las canciones.
Mario Pergolini volvió a estar en el centro de las miradas mediáticas tras mostrar una insólita y divertida faceta personal. En los últimos días, mientras se encontraba al frente de la conducción de su habitual programa, el reconocido comunicador sorprendió a toda su audiencia al confesar abiertamente que es un ferviente fanático de "Margarita", la célebre secuela de "Floricienta", una emblemática tira juvenil de la que él mismo formó parte en el pasado. Sin embargo, la repercusión de sus dichos no tardó en trasladarse con enorme fuerza al plano digital.
En las últimas horas, se volvió viral en las distintas redes sociales un imperdible video que capturó al famoso productor en una faceta totalmente descontracturada. Las imágenes mostraron al empresario interpretando a viva voz y de memoria "Emotihadas", una de las composiciones musicales más aclamadas y favoritas del público seguidor de la ficción.
La desopilante cara de sorpresa de Agustín "Rada" Aristarán en plena reunión de trabajo
El divertido episodio tuvo lugar en medio de una reunión de trabajo y producción. Mientras el periodista entonaba la canción con soltura, energía y total entusiasmo, la cámara del teléfono registró la reacción inmediata de las personas que compartían la mesa de debate en ese preciso instante.
Entre los presentes en el lugar se encontraba el artista Agustín "Rada" Aristarán, quien quedó completamente en shock al presenciar la escena en vivo. La expresión de absoluto desconcierto y asombro del comediante ante el inesperado momento musical del conductor causó furor entre los usuarios, convirtiéndose en el foco principal de las interacciones digitales. De esta manera, el fanatismo del productor por la secuela de "Floricienta" terminó revolucionando a todos los internautas.
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