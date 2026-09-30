Juli Poggio rompió el silencio sobre los rumores que la vinculan con Luck Ra: "No quiero spoilear"

“Lo conozco hace un montón, desde que grabamos el video de la Morocha juntos que nos llevamos bien”, aseguró.

Frente a las versiones que apuntaban a algo más que una amistad, la bailarina volvió a negar cualquier acercamiento sentimental y se tomó los rumores con humor.

“Perdón por pincharles el globo pero no es mi estilo. No hay ningún romance por ahora”, lanzó.

Además, cuando Georgina Barbarossa le preguntó por las características de su actual relación amorosa, Poggio marcó una diferencia entre tener una pareja abierta y sentirse atraída por cualquier persona: "No porque tenga pareja abierta me va a gustar cualquier chico”.

¿Qué dijo Juli Poggio sobre su experiencia en MasterChef Celebrity?

Más allá de los rumores alrededor de Luck Ra, Julieta Poggio también reveló algunos detalles de la relación que mantiene con el resto de los participantes de MasterChef Celebrity fuera de las cocinas.

Luego del esperado estreno del programa, la ex hermanita estuvo como invitada en el ciclo de streaming La Jugada, donde habló sobre el grupo de chat que comparte con sus compañeros y contó cómo es el vínculo detrás de cámaras.

“Hablan mucho en el grupo, demasiado. Todo el día mandan fotos, recetas, chistes. Se llama MasterChef el grupo, cero original”, contó.

Aunque inicialmente aseguró mantener una buena relación con sus compañeros, inmediatamente hizo una confesión que llamó la atención: “Todos me caen bien, menos una persona, pero no lo voy a decir”.

La reacción de quienes estaban en el estudio hizo que Poggio rápidamente se arrepintiera de haber revelado ese detalle. “Uy no, ¿por qué dije eso? Mi sinceridad es total”, expresó.

Pese a la inesperada confesión, Julieta Poggio prefirió mantener el misterio y no reveló la identidad del participante de MasterChef Celebrity con quien no tendría una buena relación.