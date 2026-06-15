El emotivo recuerdo de Lisa Cerati para Gaspi tras la tragedia en Río de Janeiro
La hija de Gustavo Cerati compartió un mensaje cargado de afecto para despedir al influencer argentino fallecido en el accidente aéreo de Brasil.
La conmoción provocada por la muerte de Gaspar “Gaspi” Prim Díaz sigue generando muestras de dolor en distintos ámbitos. Mientras familiares, amigos y seguidores intentan procesar la noticia, continúan apareciendo mensajes de despedida de figuras públicas que compartieron momentos con el influencer argentino. Una de las voces que expresó su tristeza en las últimas horas fue Lisa Cerati, hija del recordado músico Gustavo Cerati.
A través de sus redes sociales, la artista decidió homenajear al joven de 23 años que perdió la vida en el choque de helicópteros ocurrido en Río de Janeiro. La publicación estuvo acompañada por una fotografía de Gaspi y reflejó la cercanía que habían construido durante los últimos tiempos.
En su mensaje, Lisa recordó una conversación reciente que había mantenido con el creador de contenidos y reveló un detalle que la marcó especialmente. Según contó, Gaspi le había transmitido la importancia que tenía la música de Gustavo Cerati en su vida cotidiana y cómo las canciones del artista formaban parte de sus momentos personales.
“En el último tiempo me hiciste saber que mi viejo te acompañaba mucho en tus auriculares”, escribió la hija del exlíder de Soda Stereo. La frase rápidamente generó repercusión entre los seguidores de ambos y se convirtió en uno de los mensajes más emotivos que aparecieron tras conocerse la tragedia.
La publicación continuó con una despedida cargada de sensibilidad. “Que te siga acompañando, te quiero”, expresó Lisa, imaginando que la música que tanto significó para Gaspi seguirá formando parte de su recuerdo. Las palabras estuvieron acompañadas por una imagen del influencer y reflejaron el cariño que había nacido entre ambos.
Además del homenaje personal, Cerati también dedicó unas líneas a quienes atraviesan el dolor por la pérdida de las víctimas del accidente. “Mucha fuerza y amor para las familias de todos en esta tragedia. Te recuerdo con mucho cariño y respeto”, agregó en la historia que compartió con sus seguidores.
Así ocurrió la tragedia de Río de Janeiro que se llevó a Gaspi y a Lucas Vignale
La tragedia ocurrió durante la mañana del domingo en el sector de Recreio dos Bandeirantes, uno de los barrios ubicados en la zona oeste de Río de Janeiro. De acuerdo con la información preliminar, ambas aeronaves impactaron en el aire pocos minutos antes de las nueve de la mañana. Tras el choque, una de ellas cayó sobre un estacionamiento y explotó inmediatamente, provocando un incendio de gran magnitud que también afectó a varios vehículos que se encontraban en las inmediaciones.
La segunda aeronave logró descender sin incendiarse, aunque terminó estrellándose contra el suelo sin desplegar el tren de aterrizaje. El accidente movilizó un importante operativo de emergencia y generó escenas de gran dramatismo debido a las explosiones y a la enorme columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad.
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