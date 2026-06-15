El emotivo recuerdo de Lisa Cerati para Gaspi tras la tragedia en Río de Janeiro

La publicación continuó con una despedida cargada de sensibilidad. “Que te siga acompañando, te quiero”, expresó Lisa, imaginando que la música que tanto significó para Gaspi seguirá formando parte de su recuerdo. Las palabras estuvieron acompañadas por una imagen del influencer y reflejaron el cariño que había nacido entre ambos.

Además del homenaje personal, Cerati también dedicó unas líneas a quienes atraviesan el dolor por la pérdida de las víctimas del accidente. “Mucha fuerza y amor para las familias de todos en esta tragedia. Te recuerdo con mucho cariño y respeto”, agregó en la historia que compartió con sus seguidores.

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Así ocurrió la tragedia de Río de Janeiro que se llevó a Gaspi y a Lucas Vignale

La tragedia ocurrió durante la mañana del domingo en el sector de Recreio dos Bandeirantes, uno de los barrios ubicados en la zona oeste de Río de Janeiro. De acuerdo con la información preliminar, ambas aeronaves impactaron en el aire pocos minutos antes de las nueve de la mañana. Tras el choque, una de ellas cayó sobre un estacionamiento y explotó inmediatamente, provocando un incendio de gran magnitud que también afectó a varios vehículos que se encontraban en las inmediaciones.

La segunda aeronave logró descender sin incendiarse, aunque terminó estrellándose contra el suelo sin desplegar el tren de aterrizaje. El accidente movilizó un importante operativo de emergencia y generó escenas de gran dramatismo debido a las explosiones y a la enorme columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad.