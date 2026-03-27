El enojo de Robertito Funes Ugarte tras un fuerte giro en Gran Hermano: "Harto de todos"

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Más tarde, al ser abordado por el ciclo Intrusos, Funes Ugarte profundizó su postura y fue contundente: "Indignado y decepcionado. Hoy por hoy se manejan unos códigos horribles, te enteras cosas que te la dicen de un mal modo, te la cuentan terceros o cuartos. No es por algo puntual que pasó o por tal o cual motivo, medio que me calenté y yo al igual que vos y los chicos en el piso estamos acostumbrados a otros modos y otros tratos de hace diez o veinte años atrás".