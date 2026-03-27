El enojo de Robertito Funes Ugarte tras un fuerte giro en Gran Hermano: "Harto de todos"
El conductor expresó su malestar por la modificación en el horario de "La Noche de los Ex", que fue recortado para dar lugar a la serie de Guillermo Coppola.
El reciente movimiento en la grilla de Telefe generó una fuerte reacción en Robertito Funes Ugarte, quien no ocultó su descontento tras las modificaciones que afectaron a "Gran Hermano: la Noche de los Ex". El ciclo no solo fue adelantado respecto de su horario habitual de las 22:30 de los sábados, sino que además sufrió un recorte en su duración para dar paso a la serie centrada en la vida de Guillermo Coppola.
Antes de referirse públicamente en televisión, el conductor ya había dejado entrever su enojo con un mensaje enigmático en redes sociales: "Un poco harto de todo y de todos. Evidentemente tendría que haber elegido otra profesión u oficio. O haberme quedado en Europa a trabajar en vez de volver en el 2008. El manoseo argento me superó".
Más tarde, al ser abordado por el ciclo Intrusos, Funes Ugarte profundizó su postura y fue contundente: "Indignado y decepcionado. Hoy por hoy se manejan unos códigos horribles, te enteras cosas que te la dicen de un mal modo, te la cuentan terceros o cuartos. No es por algo puntual que pasó o por tal o cual motivo, medio que me calenté y yo al igual que vos y los chicos en el piso estamos acostumbrados a otros modos y otros tratos de hace diez o veinte años atrás".
En esa misma línea, también cuestionó ciertas prácticas actuales dentro del medio y sumó: "Pallares siempre dice 'la televisión cambió y si te pueden reventar te revientan'. Yo no estoy de acuerdo, un llamado con educación y buena onda te lo pueden decir. Van a decir que soy un hueco y no lo soy. Soy un pibe que nació en un ambiente que no está acostumbrado a manejarse así".
Por otro lado, el conductor reveló una experiencia personal vinculada al streaming, al contar que intentó acercarse a proyectos como Olga y Luzu en busca de oportunidades laborales, aunque sin éxito: "Yo llamé y les pedí laburo. Y bien gracias. Pero bueno, no soy parte de su cardumen y gracias a Dios".
Ya sin filtro, y visiblemente molesto, remató con duras críticas hacia ciertos perfiles del ambiente actual. Incluso ironizó al referirse a uno de los canales como "Cholga" y disparó: "Me molesta el nuevo rico, el grasa con guita, el groncho resucitado, el que se cree paquete y no es paquete, me molesta el new rich canchero a la televisión, el modernito que es un grasa que no sabe ni dejar los cubiertos", concluyó furioso.
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