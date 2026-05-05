Robertito Funes Ugarte volvió a la carga con Martín Menem: picantes elogios en vivo y otro momento viral
El conductor no se guardó nada durante una charla en su stream y sus comentarios hacia el presidente de la Cámara de Diputados volvieron a encender las redes.
Una vez más, Robertito Funes Ugarte quedó en el centro de la escena tras protagonizar un momento que rápidamente se viralizó. Esta vez fue durante una emisión de La Casa Stream, donde compartió mesa con Martín Menem y no dudó en lanzarle una serie de elogios en pleno vivo.
Todo comenzó cuando el conductor se mostró sorprendido por el estado físico de Menem y su rutina de entrenamiento. “¿Cuántas horas al día entrenaste? Porque es increíble, haces el remo ahí, una cosa increíble”, expresó entre risas y asombro, mientras el invitado intentaba responder con naturalidad sobre sus hábitos.
"La semana pasada estábamos como, nos agarró el infarto todo", siguió diciendo el periodista. "Me da vergüenza", sumó Menem.
Lejos de quedarse ahí, Robertito redobló la apuesta con comentarios cada vez más efusivos. “¡Ay Martín, por Dios! ¡Me va a dar algo!”, lanzó en tono divertido, generando risas en el estudio. Incluso fue más allá al destacar su atractivo: “¿Te creés lindo? ¿Sabés que sos un tipo guapo, interesante?”, le dijo sin filtro, mientras Menem respondía con cierta incomodidad: “Sé que le pongo mucha garra a todo lo que hago”.
El intercambio continuó con un tono distendido, aunque no menos llamativo. El conductor también indagó sobre su situación sentimental: “Vos sabes que tenes gran levante en las mujeres. No sé si estás casado, estás soltero”, preguntó, a lo que Menem aclaró: “Estoy en pareja hace casi tres años”.
Como ya ocurrió en otras ocasiones, el episodio no tardó en replicarse en redes sociales, donde los usuarios reaccionaron con memes, comentarios y todo tipo de interpretaciones sobre el momento. Entre el humor y la sorpresa, el cruce volvió a posicionar a Robertito como protagonista de un instante televisivo que, una vez más, dio que hablar.
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