El episodio de "La isla de las tentaciones" viral por la reacción de un participante al que le fueron infiel

Los protagonistas son Montoya y Anita, que se conocieron en un reality y llevan un año juntos. La pareja decidió empezar una relación a distancia entre Sevilla y Barcelona, algo que no fue nada fácil y quisieron poner a prueba su amor y ver si pueden construir un futuro juntos, ya que quieren tener un hijo.

Al ser separados, Montoya y Anita comenzaron a convivir con otra gente. En el camino, ella comenzó a sentirse atraída por otro compañero y comenzó un romance.

La Isla De Las Tentaciones es CINE pic.twitter.com/KZRQqwWj6B — Real Time (@RealTimeRating) February 4, 2025

En la última gala, la conductora llamó a Montoya para que vea en vivo lo que estaba haciendo su novia. Allí, el participante vio como su mujer se besaba con otro hombre, acto seguido ambos empiezan a tener relaciones.

En ese momento, el hombre enloquece y sale corriendo del lugar, en busca de respuesta. Esto tomó a todos por sorpresa, ya que nadie esperaba que reaccione de esa manera.

Montoya llegó a la casa donde se encontraba Anita al grito de: "¿Dónde está? Me has reventado por dentro". Sin dudas, esto alteró al resto de los jugadores, que no podían creer lo que estaba ocurriendo.

Si bien la producción intentó frenar a Montoya, no pudieron conseguirlo y el joven logró ingresar al lugar para intervenir. En medio de tanta incertidumbre, nadie sabe lo que ocurrió, ya que se podrá ver en el próximo episodio que saldrá a ste miércoles a las 22, hora de España.