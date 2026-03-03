El escándalo del expríncipe Andrés por los archivos de Jeffrey Epstein podría revivir a "The Crown"

principe andres epstein

La guerra de los estudios: ¿quién contará primero la caída?

Netflix no está sola en esta carrera. Fuentes de Hollywood confirman que estudios como Disney y Amazon MGM están siendo "bombardeados" por guionistas hambrientos de esta historia. Hay una competencia feroz por ser el primero en estrenar la película o serie del "caso Andrés". Sin embargo, el sello de The Crown le daría una pátina de prestigio y continuidad que ninguna otra producción puede ofrecer.

El guionista Jeremy Brock ya confirmó que las conversaciones están en marcha. Para nosotros, los seguidores de la monarquía y sus sombras, la pregunta es si estamos preparados para ver a un Windsor enfrentando la posibilidad de una cadena perpetua. Si The Crown regresa, no será para hablarnos de coronas brillantes, sino del barro que se pega a las túnicas reales cuando el privilegio choca de frente con la justicia.

La serie terminó en 2023 buscando redención, pero la realidad de 2026 le exige un epílogo sangriento. Porque en la historia de los Siete Reinos modernos, a veces el villano no es un enemigo externo, sino el príncipe que olvidó que el servicio es la única justificación de su existencia.