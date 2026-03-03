El escándalo del expríncipe Andrés por los archivos de Jeffrey Epstein podría revivir a "The Crown"
La famosa serie de Netflix que terminó hace 3 años podría tener una nueva temporada por culpa de Andrew Mountbatten-Windsor. Los detalles.
La historia, a veces, se escribe con una pluma demasiado cruel. Cuando en diciembre de 2023 bajamos el telón de The Crown tras seis temporadas de gloria, nos quedamos con la imagen de una monarquía que buscaba la calma en el casamiento de Carlos y Camila. Parecía un cierre justo, un puerto seguro en especial tras la muerte de Isabel II. Sin embargo, los reportes del Daily Mail sugieren que Netflix está evaluando romper ese pacto de silencio para abrir una nueva herida: la caída en desgracia de Andrés Mountbatten-Windsor.
Si la serie de Peter Morgan se caracterizó por diseccionar la soledad del poder, este nuevo proyecto —una serie limitada o especial— promete ser un ejercicio de realismo crudo. Ya no hablamos de infidelidades de salón o protocolos rotos; hablamos de un ex príncipe detenido, bajo custodia por 11 horas, con sus huellas dactilares tomadas como las de cualquier ciudadano común, bajo la sombra espesa y oscura de Jeffrey Epstein.
El arresto que cambió las reglas del juego
El 19 de febrero no fue un día más para el Palacio de Buckingham. La detención de Andrés bajo sospecha de conducta indebida en un cargo público, tras la denuncia del activista Graham Smith, puso a la ley por encima de la sangre azul. La acusación es grave: el reenvío de documentación comercial confidencial al depredador sexual más famoso del siglo XXI. En este escenario, la ficción se vuelve casi innecesaria ante una realidad que ya tiene todos los elementos de un drama criminal de alto vuelo.
Lo más literario de esta tragedia es, quizás, la reacción de Carlos III. Sus palabras, frías y necesarias, marcaron el final de una era de protección fraternal: "La ley debe seguir su curso". Es la frase de un Rey que entiende que, para que la corona sobreviva, el hermano debe caer. Este es el material del que están hechas las grandes tragedias: el deber monárquico versus el lazo de sangre.
La guerra de los estudios: ¿quién contará primero la caída?
Netflix no está sola en esta carrera. Fuentes de Hollywood confirman que estudios como Disney y Amazon MGM están siendo "bombardeados" por guionistas hambrientos de esta historia. Hay una competencia feroz por ser el primero en estrenar la película o serie del "caso Andrés". Sin embargo, el sello de The Crown le daría una pátina de prestigio y continuidad que ninguna otra producción puede ofrecer.
El guionista Jeremy Brock ya confirmó que las conversaciones están en marcha. Para nosotros, los seguidores de la monarquía y sus sombras, la pregunta es si estamos preparados para ver a un Windsor enfrentando la posibilidad de una cadena perpetua. Si The Crown regresa, no será para hablarnos de coronas brillantes, sino del barro que se pega a las túnicas reales cuando el privilegio choca de frente con la justicia.
La serie terminó en 2023 buscando redención, pero la realidad de 2026 le exige un epílogo sangriento. Porque en la historia de los Siete Reinos modernos, a veces el villano no es un enemigo externo, sino el príncipe que olvidó que el servicio es la única justificación de su existencia.
