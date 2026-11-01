El éxito de Prime Video que tiene a Jeremy Allen White como protagonista en la biopic más conmovedora de la historia

Sin embargo, detrás de los triunfos y la popularidad, comienzan a aparecer conflictos personales, tragedias y situaciones que ponen a prueba los vínculos entre los protagonistas.

La película combina escenas de lucha libre con momentos profundamente emotivos y muestra cómo la presión por alcanzar el éxito puede afectar las relaciones familiares.

Reparto de El clan de hierro

El elenco de El clan de hierro reúne a reconocidos actores de Hollywood que interpretan a los integrantes de la familia Von Erich y a las personas más importantes de su entorno.

Zac Efron interpreta a Kevin Von Erich, uno de los protagonistas centrales de la historia, mientras que Jeremy Allen White, conocido por su trabajo en The Bear, se pone en la piel de Kerry Von Erich.

También participan Harris Dickinson como David Von Erich, Stanley Simons como Mike Von Erich, Holt McCallany como Fritz Von Erich y Lily James como Pam Adkisson.

Con una combinación de actuaciones intensas, drama familiar y una historia basada en acontecimientos reales, El clan de hierro se presenta como una de las propuestas más emotivas para quienes disfrutan de las películas biográficas disponibles en Prime Video.