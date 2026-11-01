Heidi Klum impactó otra vez en Halloween con una de las caracterizaciones más elaboradas de su trayectoria
Halloween volvió a tener a Heidi Klum como protagonista: la supermodelo preparó durante un año su impactante disfraz para celebrar los 25 años de “Heidiween”.
Como cada año, Heidi Klum volvió a convertirse en una de las grandes protagonistas de Halloween. Este sábado, la supermodelo sorprendió con una caracterización impactante: apareció transformada en una mano cercenada de tamaño real, cubierta de sangre y con su propio rostro ubicado en el centro de la palma. La fiesta, que celebró los 25 años de su tradicional “Heidiween”, se realizó en el restaurante Cathédrale del hotel Moxy East Village, en Nueva York.
Su llegada estuvo a la altura de la producción. Klum apareció a bordo de un camión decorado con carteles de advertencia rojos y, al descender, recibió la asistencia de actores que llevaban trajes amarillos de protección.
La caracterización estaba llena de detalles: una muñeca ensangrentada, dedos adornados con anillos y una manicura impecable. En las entrevistas que brindó antes del evento, la modelo había explicado que el concepto consistía en una recreación detallada de su propia mano.
El proyecto empezó a tomar forma cerca de un año antes de la celebración, incluso antes de que se realizara la edición de 2025, cuando Klum había elegido convertirse en Medusa. En diálogo con Vogue, recordó cómo nació la propuesta: “A veces una idea surge muy temprano, y otras veces todavía estoy pensando en qué hacer cuando se acerca Halloween”, declaró la modelo a Vogue. “Recuerdo intentar explicársela a mi diseñador de vestuario, Mike Marino, y él básicamente me dijo que primero necesitaba concentrarse en Medusa”.
Para concretar la idea, la supermodelo trabajó junto a Marino, reconocido diseñador de efectos especiales de maquillaje que obtuvo un Emmy por su labor en la serie El Pingüino.
Cómo fue la elaboración del disfrazo de Heidi Klum para Halloween 2026
La realización del traje requirió un trabajo minucioso. Para conseguir una réplica lo más precisa posible, el equipo recurrió a escaneos del cuerpo de Klum. La intención era reproducir cada aspecto de una mano humana, desde su estructura anatómica hasta las venas y los músculos. La modelo explicó a Vogue que buscaban cuidar incluso los detalles más pequeños para alcanzar un resultado realista.
También incorporaron elementos que forman parte de su vida personal. Entre ellos, aparecieron una reproducción de su anillo de compromiso, su alianza de casamiento y un tatuaje que lleva en uno de sus dedos.
Por su parte, Marino destacó la complejidad del trabajo y definió la pieza como uno de los disfraces más elaborados que se han confeccionado. Además, en declaraciones a The Hollywood Reporter, señaló que los desafíos técnicos que implicó su realización fueron realmente exigentes.
La expectativa por el look ya había comenzado meses antes. En una entrevista con People, Heidi Klum había adelantado que su propuesta para Halloween sería muy, muy sangrienta.
La celebración también tuvo una colaboración especial con Apothic Wines. La modelo se asoció con la marca para lanzar una colección limitada llamada Apothic x Heidi Klum Type ‘A’ Blood Bags, inspirada en las bolsas de sangre utilizadas en los hospitales. Estos productos también fueron distribuidos durante la fiesta.
El evento contó además con la presencia de las marcas Apothic y Butterfinger. Una de las particularidades de esta edición fue la ausencia de Tom Kaulitz, marido de la supermodelo, quien no participó de la celebración.
En otras oportunidades, la pareja había apostado por disfraces coordinados. En 2025, por ejemplo, Klum se caracterizó como Medusa, mientras que Kaulitz apareció como un antiguo soldado griego transformado en piedra.
A lo largo de las 25 ediciones de su fiesta, la modelo construyó una extensa galería de personajes. Entre sus transformaciones más recordadas figuran E.T., Fiona de Shrek, Jessica Rabbit, el hombre lobo del videoclip de Michael Jackson para “Thriller”, además de un pavo real, un gusano y una mariposa.
Sobre el final de la noche, Klum también habló de lo que sucede cuando termina la celebración y llega el momento de abandonar sus elaborados trajes. En una entrevista con Vogue, reconoció que después de pasar tantas horas dentro de una caracterización, llega un punto en el que solo quiere quitársela.
Sin embargo, su cabeza ya empieza a trabajar en la próxima edición mucho antes de que termine el año. “El 1 de noviembre es también cuando empiezo a pensar en el año siguiente. Siempre estoy recopilando ideas”.
Más allá de su tradicional fiesta de Halloween, Heidi Klum continúa con su carrera en televisión. Desde 2004 conduce el ciclo de competencia de moda Project Runway. Aunque se alejó del programa en 2018, regresó el año pasado para ponerse al frente de su temporada número 22 junto a Nina Garcia y Law Roach.
En 2020, además, lanzó junto a Tim Gunn el reality Making the Cut para Prime Video, que tuvo tres temporadas.
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