El exmarido de Fátima Florez quedó internado en una clínica privada: qué le pasó

La crítica de Fátima Florez a Yuyito González

En una entrevista con Guido Záffora para "Intrusos", Fátima Florez comentó que está "muy bien, espectacular. Con toda la energía, el corazón y la líbido puestos en mi carrera, que es el gran amor de mi vida". Aseguró que la confirmación del romance entre Milei y Yuyito González "no me afectó, para nada. Ya no tengo nada que ver yo".

Cuando el periodista le preguntó por una entrevista que González le hizo a Milei mientras aún estaba en pareja con Fátima, en la que se ve a la conductora acercándose físicamente al político, Fátima respondió entre risas: "Y, pero hay gente que se dedicó a eso toda la vida". Al preguntarle Záffora "¿A qué?", ella replicó: "¡A tocar!", provocando sorpresa con su comentario.