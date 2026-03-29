Gran Hermano: Mavinga habló de la frase racista que le dijeron a su hija en la escuela

Ante este escenario, la ex GH intentó fortalecer la autoestima de su hija con palabras de amor y empoderamiento, buscando contrarrestar el daño emocional. “Le dije ‘no le des bola, la chica con piel oscura es la más linda’”, recordó haberle expresado en aquel momento. Sin embargo, la efectividad de estas palabras choca con una realidad donde las diferencias raciales se convierten en armas de ataque. Según explicó, este tipo de agresiones tienen un efecto devastador en la niña: “Mi hija se deprime. Yo siempre traté de cuidar a mis hijas, de que no haya diferencias ni colores. Ellas son todo para mí”.