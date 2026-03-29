Gran Hermano: Mavinga habló de la frase racista que le dijeron a su hija en la escuela
Durante una charla íntima dentro del reality de Telefe, la participante habló de su preocupación por su hija tras la exposición mediática de ella. Los detalles.
El paso de Mavinga por la casa de Gran Hermano Generación Dorada no solo dejó huellas por su juego dentro del reality, sino que también abrió una ventana a su realidad más íntima y vulnerable como madre. En una entrevista conmovedora en el programa A la Barbarossa, la ex participante se sinceró sobre los desafíos que enfrenta su familia, revelando episodios de racismo que afectaron profundamente a su hija mayor en el ámbito escolar.
En un diálogo mano a mano con Georgina Barbarossa, la mujer oriunda de África compartió el temor constante que la acompañó durante su estadía en la televisión: las posibles consecuencias de su fama en el bienestar de sus pequeñas. El miedo al acoso escolar no era una suposición, sino una herida abierta basada en experiencias previas. “Tenía miedo de que le hicieran bullying en el colegio. Mi hija más grande lo sufrió en tercer grado”, confesó Mavinga, poniendo en palabras una preocupación que trasciende la pantalla.
Al profundizar en la situación que atravesó su hija, Mavinga describió una dinámica de exclusión basada en el color de piel que la dejó sin respuestas inmediatas. Con dolor, detalló el hostigamiento que recibía la niña por parte de un compañero: “Un chico le decía ‘invisible’. Y yo le decía ‘¿por qué?’. Y ella me respondía que era porque tenía la piel oscura”.
Ante este escenario, la ex GH intentó fortalecer la autoestima de su hija con palabras de amor y empoderamiento, buscando contrarrestar el daño emocional. “Le dije ‘no le des bola, la chica con piel oscura es la más linda’”, recordó haberle expresado en aquel momento. Sin embargo, la efectividad de estas palabras choca con una realidad donde las diferencias raciales se convierten en armas de ataque. Según explicó, este tipo de agresiones tienen un efecto devastador en la niña: “Mi hija se deprime. Yo siempre traté de cuidar a mis hijas, de que no haya diferencias ni colores. Ellas son todo para mí”.
Para Mavinga, el éxito en el reality más famoso del país fue un arma de doble filo. Cada decisión tomada dentro de la casa estuvo condicionada por el impacto que podría tener en su hogar. “Antes de dar un paso, me fijo si le puede afectar a mis hijas”, aseguró, dejando en claro que su prioridad absoluta es la integridad de las menores por encima de cualquier ambición profesional.
La preocupación se agudizó con el reciente comienzo del ciclo lectivo, momento en el que la exposición mediática de su madre está en su punto más alto. La falta de una preparación previa para este nivel de visibilidad generó una angustia difícil de manejar. “Ya empezó la escuela, no sabía cómo la iban a tratar ahora y eso me daba pánico. Yo no las había preparado para mi exposición”, concluyó la ex participante, reflejando el dilema de una madre que busca proteger a sus hijas de un entorno que, a veces, se vuelve hostil.
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