Netflix: la producción coreana que combina el drama y la acción
En Netflix, una serie logró enganchar a los suscriptores con una trama que mezcla drama y acción, elevando la historia a otro nivel.
Dentro del enorme catálogo de Netflix, hay una propuesta que se convirtió en una de las más atrapantes para los fanáticos de las series y películas. Se trata de Kingdom, la primera producción original de Corea del Sur dentro de la plataforma, con 12 episodios que combinan de manera intensa el drama y la acción.
Con el crecimiento de los contenidos asiáticos, muchas historias lograron desplazar a producciones que antes dominaban el ranking, como las españolas o turcas. En ese contexto, Netflix encontró en Kingdom uno de sus mayores éxitos, no solo por ser pionera dentro del contenido coreano, sino también por posicionarse entre las más vistas por los suscriptores.
Uno de los grandes atractivos de esta serie de Netflix es la mezcla de géneros. A lo largo de sus capítulos, se cruzan el drama histórico, la acción y el terror con presencia de zombies, todo ambientado en una época pasada que potencia la experiencia visual. Este combo fue clave para captar la atención del público.
Con dos temporadas que suman 12 episodios, la historia logró consolidarse como una de las propuestas más fuertes dentro del género, especialmente entre las producciones de terror. Desde su llegada en 2019 al catálogo de Netflix, no dejó de sumar reproducciones y se mantiene como una de las ofertas coreanas más destacadas de la plataforma.
De qué se trata "Kingdom"
Según la sinopsis oficial de Netflix, esta serie coreana de apenas 12 capítulos presenta una trama intensa en Kingdom: mientras crecen los rumores sobre la extraña enfermedad del rey, el heredero al trono aparece como la única esperanza frente a una misteriosa plaga que amenaza con arrasar el reino.
A pesar del paso del tiempo, sigue siendo una de las propuestas más vigentes dentro de Netflix, sobre todo entre las producciones del género zombie, donde se mantiene como una de las favoritas de los suscriptores.
Reparto de "Kingdom"
- Ju Ji-hoon como Lee Chang
- Ryu Seung-ryong como Cho Hak-ju
- Bae Doo-na como Seo-bi
- Kim Sang-ho como Moo-young
- Kim Sung-kyu como Young-shin
- Jeon Seok-ho como Lee Seung-hui
- Heo Joon-ho como Ahn Hyeon
Trailer de "Kingdom"
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