El fuerte cruce entre Julieta Zylberberg y Esteban Trebucq por los jubilados, por el que tuvo que intervenir Juana Viale

"Hoy los jubilados no pueden comprarse los remedios. No pueden comprarse nada... es muy doloroso", lamentó Zylberberg, para que el periodistas saliera en defensa del Gobierno afirmando que la actual movilidad pertenece a la gestión anterior, aunque la actriz insistió: "¿Y por qué no aumentaron las jubilaciones?".

En esta línea, Trebucq argumentó que "el año pasado los jubilados lloraban, se cagaban de hambre", y expresó: "¿Cómo que no? ¿Ahora se cagan de hambre los jubilados? Sí. El año pasado también”.

De esta manera, la actriz volvió a cruzar al invitado de Juana. “Eso de echar las culpas…Por qué no se concentran ahora que pueden, que tienen todo el poder”, intervino.

“Pero pará, no tienen todo el poder. ¿Cuántos diputados tiene?”, se justificó Trebucq, quizás obviando los constantes acuerdos con parte de la UCR y todo el macrismo. "Si no sabés no digas que tiene todo el poder. Porque sino yo me pongo a explicar el teatro, que no tengo ni idea”, sentenció el "Pelado".

Contra el argumento del periodista de LN+, el actor Diego Ramos también intervino con mucha contundencia, y sentenció: “Objetivamente, no tienen mayoría en el Congreso, pero sacaron una ley y la vetó”.

Sin dudas fue el momento más tenso del programa de Juana Viale, quien tras la intervención de Ramos, y con Trebucq un tanto acorralado, decidió que se cambiara de tema.

Embed - Fuerte cruce entre Julieta Zylberberg y Esteban Trebucq por la situación económica actual