La nueva película de Margot Robbie y Colin Farrell que no te podés perder

el gran viaje de tu vida

A través de este viaje, los personajes confrontan sus fantasmas. Margot Robbie explica que Sarah “mantiene en pie una armadura emocional y ha conseguido no salir herida, pero ahora es ella quien hiere a otros". Sin embargo, también deja en claro que "a Sarah no le gusta esa persona en la que se ha convertido”. Y Colin Farrell añade que su personaje se sentía “ligeramente perdido” antes de conocer a Sarah. “David aún no encuentra un gozo verdadero, sólo flota por la vida", destacó. Además, en una charla con minutouno.com contó: "Pero entonces, él y Sarah se embarcan en un viaje transformador que estimula la autorreflexión en torno a ciertos hitos en sus vidas. Esto les conduce a una especie de resurrección del amor”. La dirección de Kogonada fue clave para capturar esa esencia. El cineasta, que ya había colaborado con Farrell, asegura que “la vida interior de Colin es verdaderamente rica, y esto se refleja siempre en sus ojos. Hay algo inherentemente romántico en él". Es por eso que dejó en claro: "Y me ha gustado mucho que Colin pueda usar su acento irlandés, porque, en el fondo, estamos hablando de un poeta”.

La química que lo cambia todo

El verdadero encanto de la película reside en la conexión palpable entre sus protagonistas, algo que no se puede fabricar. “La conexión entre Colin y Margot saltaba a la vista, y su química estuvo ahí desde su primera escena juntos”, dice Henley. Para el director, la sinergia fue inmediata: “Margot y Colin sintonizaron perfectamente, por ello podían improvisar a gusto. Todo este proceso fue cinético, dinámico y lleno de vitalidad desde el principio. Creo que los dos entienden el mundo de manera parecida. Y comparten el mismo sentido del humor. Su conexión fue profunda y conmovedora”. Esta magia se tradujo en una devoción por el proyecto que iba más allá del set. Margot Robbie recuerda que tanto ella como Farrell visitaban el rodaje en sus días libres porque sentían que estaban inmersos en algo único: “Sencillamente este proyecto tiene algo especial. Tiene magia y todo mundo, incluyéndonos a Colin y a mí, queríamos estar ahí, todo el tiempo”. Esta pasión compartida es lo que convierte a “El gran viaje de tu vida” en algo más que una película: es un testamento al poder de una historia original, una que nos recuerda que las puertas más importantes no están en el pasado, sino en la capacidad de abrirnos a un futuro compartido.