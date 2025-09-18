La nueva película de Margot Robbie y Colin Farrell que no te podés perder
"El gran viaje de tu vida" ya está disponible en todos los cines con una pregunta como puntapié inicial: ¿dónde irías si pudieras viajar al pasado? Los detalles.
En un mundo donde el destino parece una ruta preestablecida, hay historias que nos recuerdan que las segundas oportunidades no son un mito, sino una puerta que solo espera ser abierta. "El gran viaje de tu vida" emerge como una de esas joyas cinematográficas, una obra que va más allá de la comedia romántica para convertirse en una meditación poética sobre el tiempo, el amor y la redención. La película marca la primera colaboración en la gran pantalla entre Margot Robbie y Colin Farrell, dos de los talentos más deslumbrantes de su generación, quienes se unen para embarcarse en un viaje que no solo los cambiará a ellos, sino que también promete transformar a los fanáticos del amor.
El tejido de la magia y la melancolía en "El gran viaje de tu vida"
La premisa de la película es tan sencilla como fascinante: Sarah (Margot Robbie) y David (Colin Farrell) son dos almas solitarias que se encuentran en una boda y se ven envueltos en una odisea mágica a través de puertas encantadas que son portales a sus respectivos pasados. Este realismo mágico es el lienzo perfecto para explorar heridas, arrepentimientos y las decisiones que los llevaron a ser quiénes son. Los propios actores se rindieron ante la belleza del guion.
Tras el rodaje de Barbie, Margot Robbie deseaba una pausa, pero el proyecto fue irresistible. “No quería hacer gran cosa durante un tiempo, pero en cierto momento supe acerca de un guion brillante con el que Colin Farrell se había comprometido”, rememora la actriz. “Leí el guion y la cosa me pareció irrechazable. Un guion realmente original y certero en varios planos. No pude negarme”, afirmó ante minutouno.com.
De manera similar, Colin Farrell se sintió atraído por el contraste con sus proyectos anteriores. “El Pingüino es un personaje muy oscuro, mientras que esta historia y mi nuevo personaje son lo contrario, un viaje hacia la luz”, señala. Para Farrell, el guion de Seth Reiss fue “uno de los guiones más hermosos de todos los que he leído. Rebosa gran corazón, la historia es única pero a la vez podemos identificarnos con todo lo que despliega. Todo mundo, en mayor o menor grado, se esfuerza a fin de hallar amor y alegría”. El productor Youree Henley describe a la Sarah de Robbie con un “sentido del peligro. A la vez, hay algo muy fuerte, inteligente y sexy acerca del personaje”.
A través de este viaje, los personajes confrontan sus fantasmas. Margot Robbie explica que Sarah “mantiene en pie una armadura emocional y ha conseguido no salir herida, pero ahora es ella quien hiere a otros". Sin embargo, también deja en claro que "a Sarah no le gusta esa persona en la que se ha convertido”. Y Colin Farrell añade que su personaje se sentía “ligeramente perdido” antes de conocer a Sarah. “David aún no encuentra un gozo verdadero, sólo flota por la vida", destacó. Además, en una charla con minutouno.com contó: "Pero entonces, él y Sarah se embarcan en un viaje transformador que estimula la autorreflexión en torno a ciertos hitos en sus vidas. Esto les conduce a una especie de resurrección del amor”. La dirección de Kogonada fue clave para capturar esa esencia. El cineasta, que ya había colaborado con Farrell, asegura que “la vida interior de Colin es verdaderamente rica, y esto se refleja siempre en sus ojos. Hay algo inherentemente romántico en él". Es por eso que dejó en claro: "Y me ha gustado mucho que Colin pueda usar su acento irlandés, porque, en el fondo, estamos hablando de un poeta”.
La química que lo cambia todo
El verdadero encanto de la película reside en la conexión palpable entre sus protagonistas, algo que no se puede fabricar. “La conexión entre Colin y Margot saltaba a la vista, y su química estuvo ahí desde su primera escena juntos”, dice Henley. Para el director, la sinergia fue inmediata: “Margot y Colin sintonizaron perfectamente, por ello podían improvisar a gusto. Todo este proceso fue cinético, dinámico y lleno de vitalidad desde el principio. Creo que los dos entienden el mundo de manera parecida. Y comparten el mismo sentido del humor. Su conexión fue profunda y conmovedora”. Esta magia se tradujo en una devoción por el proyecto que iba más allá del set. Margot Robbie recuerda que tanto ella como Farrell visitaban el rodaje en sus días libres porque sentían que estaban inmersos en algo único: “Sencillamente este proyecto tiene algo especial. Tiene magia y todo mundo, incluyéndonos a Colin y a mí, queríamos estar ahí, todo el tiempo”. Esta pasión compartida es lo que convierte a “El gran viaje de tu vida” en algo más que una película: es un testamento al poder de una historia original, una que nos recuerda que las puertas más importantes no están en el pasado, sino en la capacidad de abrirnos a un futuro compartido.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario