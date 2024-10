El fuerte descargo de Christian Sancho contra el productor de "Sinvergüenzas": qué dijo

Etchegoyen afirmó: “Me envió un audio Christian que ahora lo voy a reproducir, yo en estos días he hablado con él, pero hasta acá no quería salir al aire, lo que ocurre es que todo fue subiendo y ahora tiene ganas de aclarar las cosas. Lo que sí quiero decir es que acá alguien miente, o es el productor o es Christian”.

La palabra de Christian Sancho

“Hola Juan, ¿cómo estás? te agradezco la posiblidad de poner mi mensaje porque se están diciendo muchas cosas que no son ciertas, en primer lugar, yo no abandoné ni abandonaría un proyecto, no sólo por mí sino por mis compañeros. Cuido y respeto el trabajo de los otros. Entonces que se diga que yo no soy profesional y que estoy abandonando la gira cuando ésta se dio por finalizada el día domingo y el sábado recibí un mensaje en el grupo que se terminaba la gira”, comenzó diciendo el famoso.

“Yo el domingo le comuniqué al productor que no iba a seguir en la temporada de Villa Carlos Paz y le agradecí muchísimo lo que habíamos hecho, él entendió las propuestas que teníamos. Y te soy honesto, el día que falleció mi papá al otro día estaba en el escenario. Yo dejé de hacer la serie de la China Suárez para hacer la gira, que se digan estas cosas me da tristeza y creo que aporté mucho para que la gira salga bien”, dijo al respecto el actor.

Y concluyó: “Tanto mi representante como yo respetamos el contrato, lo que se dijo se cumplió, no fue en absoluto un incumplimiento de contrato y la obra que estoy haciendo ahora no tiene nada que ver porque se avisó con meses de anticipación que se iba a hacer este proyecto, me quedo con lo mejor que tuve en la obra y no voy a hacer temporada en Carlos Paz, te agradezco la posibilidad de decir la verdad”.

Christian Sancho