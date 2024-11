El fuerte enojo de Antonio Ríos con Silvina Escudero en el Cantando 2024: "Falsa"

Luego fue el turno de Juan Otero, quien se escudó en la misma estrategia: “Cristian U, sos de los puntajes más altos, sos fuerte en el teléfono y me sirve que caigas ahí”. Todo empezó a cambiar cuando fue el turno de Brenda Di Aloy, quien no estaba presente en el estudio y apareció a través de una videollamada en la pantalla.

“No sé faltar al trabajo así que tenía que estar de algún modo. Voto a Cachete Sierra”, comentó la joven, sin embargo, le comentaron que el actor estaba prácticamente sentenciado por su bajo puntaje, por esta razón, la hija de Yuyito González cambió de opinión: “Si ya está sentenciado, cambiamos. Hace dos galas que es el puntaje más alto así que vamos contra Antonio Ríos”.

Enojado por la situación, Ríos expresó su fastidio: “Como me votaron a mí, entonces yo les voy a devolver el voto. A Brenda. No me hagas un corazoncito cuando me votás, sos muy falso amigo”, disparó el músico contra el partenaire de la influencer.

Por caso contrario, otros competidores eligieron apuntar contra uno de los participantes que se encontraba ausente. Así fue como Rocío Quiroz y la Gata Noelia pusieron sus fichas en Cachete Sierra. “Voy a votar al que faltó, es la segunda vez que veo que está en falta. Pasé de todas y vine siempre. Por eso voto a Cachete”, afirmó la cantante.

En la otra vereda, su compañera intentó defenderse: “No es que Cachete no está porque no quiere, él está haciendo streaming, le coincidió el horario”.

Así llegó el turno de Silvina Escudero, quien tras unos segundos de reflexión decidió: “Yo no voy a votar a Pouso, pero votaría a Juan Otero porque me está durmiendo de parado. Recién miré para el costado y estaba diciéndole a todos que me voten a mí. Pará, ¿qué te pasa mocoso? Voy a votar al mejor puntaje, voy a votar a Antonio”.

Inmediatamente, la influencer quiso disculparse con el músico al regalarse una flor, pero este no se la aceptó: “No recibo cosas de gente falsa, no me va. No creo que la gente me vaya a poder sacar del Cantando con la nota que tengo”.