El fuerte reclamo de Griselda Siciliani a Luciano Castro tras conocerse la infidelidad: "Cuidame"

Fue en ese momento cuando la actriz marcó un límite. De acuerdo a lo contado por Etchegoyen, Griselda le planteó un ultimátum claro y directo, apelando tanto al cuidado personal como a la exposición pública. “Te creo que fue solo esto, cuídame y no me expongas así ni tampoco te expongas vos. Si me entero de otra historia tomaré alguna decisión”, habría sido el mensaje central que le transmitió en medio de la furia y la angustia.

El planteo dejó en evidencia que, más allá del dolor, Siciliani buscó establecer reglas claras para continuar o no con la relación. El pedido de sinceridad y respeto apareció como un eje central de la charla, en un contexto donde la confianza quedó seriamente dañada. Mientras tanto, Luciano Castro rompió parcialmente el silencio y reconoció que la situación es dolorosa. Sin embargo, el futuro de la pareja permanece abierto y condicionado a lo que ocurra de ahora en más.