El fuerte testimonio de Dakota Gotth tras denunciar a L-Gante: "Hubo drogas"

Este martes, en medio de esta situación, Dakota brindó una nota al programa Corta Por Lozano, donde habló con Verónica Lozano y contó más detalles de lo que vivió junto a Elian.

“Estoy muy angustiada, me hace muy mal recordar todo esto. Está todo en la causa... Nosotros viajamos para conocernos como amistad”, arrancó Evelyn López sobre el viaje a Mar del Plata que derivó en la causa de abuso sexual que le inició a Elián.

dakota l-gante

“Todo comenzó cuando yo le puse un freno a lo que él me exigía, digamos. Yo le dije a él que lo acompañaba en una cuestión de amistad, no lo conocía”, explicó sobre lo que ocurrió esos días.

En ese momento, la conductora del programa le consultó si ella “no quería intimar con él”, y Dakota lo confirmó: “No, porque no lo conocía, no me atrae físicamente, buena onda y nada más”.

“Me sentí mal porque yo fui en un ámbito de amistad y sentí que me ponía mucha presión, como que me exigía situaciones. En el hotel fueron las peores situaciones. Cuando estábamos solos él se ponía muy intenso conmigo. (...) Teníamos la misma habitación”.

Y, sumó a su relato: "Hubo drogas en todo momento”.

En ese momento, intervino Mariano Lizardo, el abogado de Dakota, y aseguró que para él se trata de “dos hechos de abuso simple con facilitación al acceso de consumo de estupefacientes”.