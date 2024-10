El furioso llamado de Mauro Icardi a Wanda Nara tras la aparición de su foto con L-Gante

beso l gante wanda icardi

En ese sentido, Etchegoyen destacó: “Y me dicen también que ese contacto entre Mauro y Wanda fue muy corto porque Mauro estaba enojado y prácticamente habló solo él”. Aunque, tras esto, Juan comentó: “La verdad es que si esto es cierto no le veo sentido porque ellos han comunicado su separación hace meses pero es lo que te digo, Mauro no suelta y quiere reconquistarla”.

Y concluyó: “Yo en algún momento pregunté si era factible la reconciliación pero me dijeron que Wanda está en otra, se aburrió de Mauro después de tantos años, de todos modos no me sorprendería que aparezcan compartiendo momentos después de esta situación”.