El furioso llamado que Chechu Bonelli le hizo a Darío Cvitanich el día del escándalo en las redes sociales

“Sabemos que las nenas de Dario y Chechu ya ven portales y leen cosas, sinceramente no se entiende como él expone eso. Y el reclamo de Chechu, según me dijeron a mí tiene que ver con eso”, dijo al respecto el comunicador.

Y manifestó: “‘Ya no te basta con el mal a las nenas si no que expones todo innecesariamente’ es la frase que a mí me dan cuando pregunté los detalles de lo que pasó el fin de semana”.

“Esto recién arranca. A todo esto, Ivana Figueras que estaba saliendo con Dario lo dejó a raíz de todo este quilombo que ella no se lo quería fumar”, cerró Juan.

Darío Cvitanich cuestionó a Chechu Bonelli por lo más doloroso que contó tras la escandalosa separación

Darío Cvitanich, quien siempre mantuvo un perfil bajo, dialogó con Cora Debarbieri en A la Tarde (América Tv) y aclaró de manera tajante varias cuestiones.

"Estoy en comunicación con Darío Cvitanich y me quiere aclarar: ‘nunca tuve malos tratos con nadie, mucho menos con Cecilia’. Y redobla la apuesta, da a entender que si existe algo con respecto a eso que lo muestren", leyó al aire la panelista.

Y agregó sobre el enojo del ex futbolista por lo que contó su ex acerca del contacto con su madre: “Me molesta que diga que no la dejo tener trato con mi mamá, que la invitaron a retirarse. Es la abuela, jamás le prohibiría eso”.