El gesto de la pareja de Caro Trippar que la emocionó en medio de su lucha contra el cáncer
La influencer compartió una situación íntima que atravesó junto a Sebastián, el papá de su hijo, mientras enfrenta la caída del cabello como consecuencia del tratamiento oncológico.
Caro Trippar volvió a compartir con sus seguidores detalles de su lucha contra el cáncer de mama y esta vez contó una situación que la conmovió especialmente por la reacción de su pareja, Sebastián. En medio del tratamiento oncológico, la influencer comenzó a experimentar la caída del cabello, uno de los efectos que más impacto emocional puede generar durante este proceso.
Sin embargo, detrás de ese momento difícil hubo un gesto de acompañamiento de su compañero que decidió contar públicamente. A través de sus redes sociales, Caro relató que un día se puso los lentes de contacto y pudo observar con mayor claridad algo que hasta entonces no había advertido: el piso estaba lleno de pelos que se le habían caído.
"Cuando me puse los lentes de contacto, vi el piso todo lleno de mis pelos, porque no veo tan en detalle", explicó. La escena la sorprendió y la llevó a atravesar un momento de angustia, especialmente por lo que representa la pérdida del cabello en el contexto de su enfermedad.
Fue entonces cuando Sebastián le contó que ya había notado lo que estaba pasando, aunque había preferido no decírselo para evitar preocuparla. "Sí, no te quise decir nada pero se te está cayendo mucho el pelo. Están tus pelos por todos lados", le explicó su pareja. La reacción de Caro fue de una profunda emoción y no pudo evitar quebrarse al recordar el episodio.
"Entré en una especie de crisis, de una lloradita y a seguir. Acá estamos", expresó, dejando en evidencia tanto el impacto de la situación como la importancia del acompañamiento afectivo durante el tratamiento.
La evolución del tratamiento de Caro Trippar contra el cáncer de mama
En las últimas semanas, la influencer también había compartido una noticia alentadora sobre su estado de salud. Después de realizarse nuevos estudios y mantener una consulta con su oncólogo, recibió la confirmación de que el tratamiento estaba dando resultados. "Este va a ser el mejor video del año. Acabo de volver del oncólogo y… ¡Chicos, está funcionando el tratamiento! ¡Está funcionando!", anunció con entusiasmo en sus redes sociales.
Según explicó, los controles mostraron una reducción del tamaño del tumor principal y una evolución favorable en los ganglios. También recibió novedades positivas respecto de las lesiones óseas. Por ese motivo, el equipo médico decidió continuar con el esquema terapéutico que venía realizando, dado que su organismo estaba respondiendo de manera favorable.
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