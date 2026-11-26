La evolución del tratamiento de Caro Trippar contra el cáncer de mama

En las últimas semanas, la influencer también había compartido una noticia alentadora sobre su estado de salud. Después de realizarse nuevos estudios y mantener una consulta con su oncólogo, recibió la confirmación de que el tratamiento estaba dando resultados. "Este va a ser el mejor video del año. Acabo de volver del oncólogo y… ¡Chicos, está funcionando el tratamiento! ¡Está funcionando!", anunció con entusiasmo en sus redes sociales.

Según explicó, los controles mostraron una reducción del tamaño del tumor principal y una evolución favorable en los ganglios. También recibió novedades positivas respecto de las lesiones óseas. Por ese motivo, el equipo médico decidió continuar con el esquema terapéutico que venía realizando, dado que su organismo estaba respondiendo de manera favorable.