El gesto de Marley con su mamá, de 86 años, que sorprendió a todos: le puso un ascensor
El conductor buscó una solución para facilitarle el desplazamiento a Oma, que actualmente tiene dificultades para subir y bajar las escaleras de su hogar.
Marley tomó una decisión especial para ayudar a su mamá, Oma, y adaptó parte de su casa a sus necesidades. El conductor hizo instalar un ascensor doméstico para que ella pueda trasladarse entre los distintos pisos de la vivienda sin tener que utilizar las escaleras.
La modificación está vinculada con una situación cotidiana que actualmente le presenta dificultades a su madre, de 86 años. Las escaleras de la casa son empinadas y representan un esfuerzo importante para ella, por lo que Marley decidió buscar una alternativa que le permita moverse con mayor comodidad.
El sistema elegido funciona dentro de la vivienda y cuenta con un asiento y una baranda para acompañar el recorrido. De esta manera, Oma puede subir y bajar entre las diferentes plantas sin necesidad de afrontar los escalones.
Marley compartió imágenes del resultado y explicó el motivo detrás de la particular instalación. Para el conductor, encontrar una solución que le haga más sencillo el día a día a su mamá era una prioridad. “Es una solución mágica para mi vieja”, expresó Marley al mostrar el ascensor que colocó en la vivienda.
La instalación, además, se realizó en poco tiempo y permitió aprovechar la estructura de la casa sin necesidad de realizar una modificación de gran magnitud. El dispositivo quedó integrado al ambiente y se convirtió en una herramienta especialmente pensada para las necesidades de Oma.
El gesto del conductor refleja también una preocupación concreta por el bienestar de su mamá. Ante las dificultades que actualmente tiene para utilizar las escaleras, Marley decidió intervenir directamente sobre el hogar para que pueda desplazarse de un piso a otro de una manera más sencilla.
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