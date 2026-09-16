Universal + estrenó "Apollo has fallen" y dos de sus protagonistas revelaron detalles exclusivos
Ritu Arya y Tewfik Jallab hablaron en exclusiva con minutouno.com previo al lanzamiento de la serie y revelaron detalles inesperados sobre sus personajes.
El thriller de acción geopolítico y de alto riesgo exige una constante reinvención para sostener la tensión dramática sin perder la verosimilitud de sus personajes. Con el esperado regreso de Apolo bajo fuego a la pantalla de Universal+, la producción eleva la apuesta al confrontar a sus protagonistas con un escenario de vulnerabilidad extrema, donde las certezas operativas se diluyen y la amenaza escala hacia dimensiones mucho mayores e impredecibles.
El núcleo magnético de la historia sigue estando sostenido por la compleja dinámica entre Vincent y Zara. Tras haber superado pruebas límites en el pasado, esta nueva temporada los obliga a volver a unirse para encarar un mapa de peligros inéditos que desafía tanto su temple físico como su estabilidad emocional.
La fuerza de esta dupla habita en una paradoja fascinante: en un entorno profesional donde la traición es la norma y nadie puede confiar en nadie, ellos son el único refugio táctico del otro, incluso cuando sus temperamentos y visiones sobre cómo llevar adelante una misión chocan de manera inevitable.
Para profundizar en las claves de este regreso, la evolución de la narrativa y la construcción de ese vínculo indisoluble dentro del caos, conversamos en exclusiva con Ritu Arya y Tewfik Jallab. En una charla íntima, los actores compartieron cómo fue el proceso de reencontrarse con sus roles, los momentos más complejos del rodaje y la firme premisa de que cada temporada debe reinventar su identidad para mantener viva la sorpresa.
La entrevista completa con los protagonistas de "Apolo bajo fuego"
Mostrando su química y su buena conexión incluso fuera de personaje, Ritu Arya y Tewfik Jallab revelaron cómo fue trabajar juntos y poder construir una serie que ya se convirtió en una de las más vistas de Universal +. No te pierdas la entrevista completa en el video.
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