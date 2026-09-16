Universal + estrenó "Apollo has fallen" y dos de sus protagonistas revelaron detalles exclusivos

Para profundizar en las claves de este regreso, la evolución de la narrativa y la construcción de ese vínculo indisoluble dentro del caos, conversamos en exclusiva con Ritu Arya y Tewfik Jallab. En una charla íntima, los actores compartieron cómo fue el proceso de reencontrarse con sus roles, los momentos más complejos del rodaje y la firme premisa de que cada temporada debe reinventar su identidad para mantener viva la sorpresa.