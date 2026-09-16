Edith Hermida renunció al programa de Santiago del Moro: por qué se fue y quién la reemplazará
Tras casi tres años como parte del ciclo de Santiago del Moro, la conductora de Bendita decidió alejarse del programa.
Después de casi tres años formando parte de El Club del Moro, Edith Hermida decidió cerrar su etapa en el ciclo que conduce Santiago del Moro en La 100. La conductora de Bendita se despedirá del programa en los próximos días para enfocarse en un nuevo proyecto televisivo.
La salida se produce a pocos días del comienzo de las grabaciones de MasterChef Celebrity, donde Hermida fue confirmada como una de las 24 participantes. En medio de este cambio, también trascendió quién sería la figura elegida para ocupar su lugar en la radio.
El motivo de la renuncia de Edith Hermida a El Club del Moro
Hermida se incorporó al programa radial en enero de 2024 y permaneció allí durante casi tres años. Sin embargo, la llegada de un nuevo desafío profesional la llevó a reorganizar sus compromisos.
El periodista Guillermo Barrios dio detalles sobre la decisión y anunció que "la conductora de Bendita se despedirá del programa este viernes 18 de septiembre". El motivo está directamente relacionado con su participación en MasterChef Celebrity, donde fue convocada como una de las 24 figuras de la nueva edición.
A su vez, según informó Laura Ubfal en su sitio web, las grabaciones del reality comenzarán el 17 de septiembre. Los horarios y las exigencias del certamen complicaron la posibilidad de que Hermida pudiera continuar con su rutina habitual en la radio.
"Madrugar cada mañana para hacer el programa radial no le cerraba. No fue una decisión fácil, pero siempre está la oportunidad de volver", explicó la panelista de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) sobre los tiempos que deberá manejar la conductora.
Quién reemplazaría a Edith Hermida en El Club del Moro
Con la salida de Edith Hermida, comenzó a circular el nombre de la figura que podría incorporarse al equipo de Santiago del Moro para ocupar el lugar que quedará vacante.
Aunque por el momento no existe una confirmación por parte del conductor, Laura Ubfal informó que "aparentemente, Catherine Fulop será la reemplazante de Edith Hermida en El Club del Moro (La 100) y lo hará una o dos veces por semana".
De esta manera, Catherine Fulop aparece como la principal candidata para sumarse al programa tras la despedida de Hermida.
Por su parte, la conductora continuará con una intensa actividad televisiva. Por la mañana grabará MasterChef Celebrity durante los próximos meses y, además, seguirá al frente de Bendita (El Nueve), de lunes a viernes, desde las 20:30 hasta las 22.
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