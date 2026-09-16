Edith Hermida renunció al programa de Santiago del Moro: por qué se fue y quién la reemplazará

"Madrugar cada mañana para hacer el programa radial no le cerraba. No fue una decisión fácil, pero siempre está la oportunidad de volver", explicó la panelista de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) sobre los tiempos que deberá manejar la conductora.

Quién reemplazaría a Edith Hermida en El Club del Moro

Con la salida de Edith Hermida, comenzó a circular el nombre de la figura que podría incorporarse al equipo de Santiago del Moro para ocupar el lugar que quedará vacante.

Aunque por el momento no existe una confirmación por parte del conductor, Laura Ubfal informó que "aparentemente, Catherine Fulop será la reemplazante de Edith Hermida en El Club del Moro (La 100) y lo hará una o dos veces por semana".

De esta manera, Catherine Fulop aparece como la principal candidata para sumarse al programa tras la despedida de Hermida.

Por su parte, la conductora continuará con una intensa actividad televisiva. Por la mañana grabará MasterChef Celebrity durante los próximos meses y, además, seguirá al frente de Bendita (El Nueve), de lunes a viernes, desde las 20:30 hasta las 22.