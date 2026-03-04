El gesto de Selena Gomez en el podcast de Benny Blanco que encendió las redes sociales
Un video de la cantante besando los pies de su esposo se viralizó en X, especialmente después de que el productor fuera criticado por su higiene en el estreno del ciclo.
El nombre de Selena Gomez volvió a ubicarse entre las principales tendencias digitales tras difundirse un fragmento de video grabado durante el podcast Friends Keep Secrets. En las imágenes se la ve protagonizando un gesto que no tardó en dividir opiniones: la artista besa los pies de su esposo, el productor Benny Blanco, mientras él los tenía apoyados sobre una mesa.
La escena cobró mayor repercusión porque ocurrió pocos días después de que Blanco fuera blanco de comentarios en redes sociales por la apariencia de sus pies en el primer episodio del programa, que conduce junto al rapero Lil Dicky. En ese debut, grabado en la casa del músico, el productor se mostró relajado, descalzo y con los pies sobre el sillón, lo que generó burlas y críticas por su higiene.
Algunos usuarios llegaron a describir la planta de sus pies como “negra como carbón”, comentario que rápidamente se multiplicó en X. En ese contexto, el gesto de Gomez fue interpretado por muchos como una forma de respaldo público. Durante la grabación, la cantante observa los pies de su marido sobre la mesa y, sin dudarlo, se inclina para besarle los dedos.
Para algunos se trató simplemente de una demostración de afecto dentro de su relación; para otros, fue una manera directa de dejar en claro que no le afectan las críticas que circulan en línea. Lejos de esquivar la polémica, la propia artista sumó un mensaje que reforzó esa idea. Tras el revuelo, publicó una historia en Instagram en la que escribió: "Cada día me enamoro más".
La frase fue leída como una respuesta implícita a quienes cuestionaron a su pareja y como una reafirmación de su vínculo. Mientras tanto, el fragmento continúa acumulando reproducciones y comentarios. Lo cierto es que, más allá de las opiniones divididas, la secuencia volvió a instalar a la pareja en el centro de la conversación digital.
En una era donde cada gesto público puede viralizarse en cuestión de minutos, Selena Gomez y Benny Blanco demostraron que su relación no pasa inadvertida y que cualquier escena cotidiana puede transformarse en tendencia global.
