El particular video familiar que reavivó rumores sobre Gime Accardi y Nico Vázquez

Gime Accardi y Nico Vázquez juntos

"Nunca es tarde para volver a empezar. Me recibí online y del otro lado estaba mi familia celebrando conmigo… la sorpresa más hermosa. 25 años después tengo mi segundo título y el corazón lleno", escribió Soledad. También dedicó palabras especiales a su hermano: "Gracias a mis hijas por ser mi motor, a mi familia y amigos por sostenerme, y especialmente a mi hermano por recordarme que siempre puedo ir por más. Hoy celebro el logro… y el camino recorrido. Soy muy feliz".