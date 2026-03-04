El particular video familiar que reavivó rumores sobre Gime Accardi y Nico Vázquez
A siete meses de su separación, un clip compartido por la hermana del actor dejó entrever que la expareja coincidió en un festejo íntimo.
La ruptura de Gimena Accardi y Nico Vázquez, tras 18 años de relación, sorprendió al mundo del espectáculo. Desde aquel anuncio en buenos términos, ambos mantuvieron bajo perfil respecto a su vínculo personal y evitaron mostrarse juntos en público. Sin embargo, un reciente video volvió a colocarlos en el centro de la escena mediática.
Todo comenzó cuando Soledad Vázquez, hermana del actor, compartió en Instagram un emotivo clip celebrando que se recibió de manera online. En el video se la observa emocionada frente a la pantalla, mientras Nico aparece con birrete, orgulloso por el logro académico. El posteo rápidamente se llenó de mensajes de felicitación y cariño.
"Nunca es tarde para volver a empezar. Me recibí online y del otro lado estaba mi familia celebrando conmigo… la sorpresa más hermosa. 25 años después tengo mi segundo título y el corazón lleno", escribió Soledad. También dedicó palabras especiales a su hermano: "Gracias a mis hijas por ser mi motor, a mi familia y amigos por sostenerme, y especialmente a mi hermano por recordarme que siempre puedo ir por más. Hoy celebro el logro… y el camino recorrido. Soy muy feliz".
Sin embargo, lo que verdaderamente captó la atención no fue la graduación, sino un detalle casi imperceptible. En los segundos finales del video se escucha una risa femenina detrás de cámara. Varios usuarios señalaron que ese sonido sería inconfundible y pertenecería a Gime Accardi, lo que indicaría que estuvo presente en el festejo familiar.
La teoría no fue confirmada ni desmentida por los protagonistas, y en las imágenes no se la ve en ningún momento. Aun así, la posibilidad de que haya participado del encuentro desató una ola de comentarios. Algunos seguidores celebraron la madurez de ambos para coincidir en un ámbito íntimo pese a la separación; otros se preguntaron si podría tratarse de un acercamiento sentimental.
Actualmente, Nico Vázquez mantiene una relación con Dai Fernández, mientras que Accardi se muestra enfocada en sus proyectos personales. Más allá de las especulaciones, el video dejó en evidencia que, al menos en el plano familiar, el respeto y la cercanía podrían seguir presentes, alimentando así el interés y la curiosidad del público.
