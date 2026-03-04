Usted Señalemelo presentará su gran último disco con noches íntimas en Buenos Aires
La banda mendocina llega a Buenos Aires para mostrar en vivo su cuarto álbum, “Términos & Condiciones”, con dos fechas muy especiales en un espacio que combina club y disco.
Después de años de presentaciones masivas y giras por todo el país, Usted Señalemelo eligió un formato íntimo para presentar su nuevo disco. La primera fecha, programada para el 1° de abril de 2026, se agotó en apenas media hora, reflejando la enorme expectativa de sus seguidores. Para dar respuesta a la demanda, los organizadores decidieron agregar una segunda función el 31 de marzo, asegurando que más fanáticos puedan vivir la experiencia.
Ambas funciones forman parte de la misma serie de shows íntimos, pensados para acercar a la banda al público de manera más directa que en un teatro o estadio. La idea es que cada tema de “Términos & Condiciones” pueda escucharse con detalle y cuidado, potenciando los matices electrónicos y las texturas sintéticas que caracterizan al disco.
Niceto Club es un lugar ideal para este tipo de experiencias. Más allá de su capacidad reducida, que permite una cercanía especial con los artistas, el espacio funciona también como disco y club de música electrónica, lo que genera un contexto único para la presentación del nuevo álbum. La combinación de la energía del club con los elementos electrónicos del disco crea una atmósfera envolvente, donde cada canción puede sentirse no solo con los oídos, sino con todo el cuerpo.
Durante las noches en Niceto, Usted Señalemelo repasará lo nuevo y lo clásico, celebrando sus 10 años de trayectoria en la ciudad, con momentos de interacción con el público y un recorrido que promete emocionar tanto a los fans de siempre como a quienes descubren la banda ahora. Según adelantaron, habrá detalles especiales de sonido y arreglos en vivo que resaltarán el pulso electrónico de su último trabajo.
Las entradas para ambos shows se venden a través de plataformas oficiales como Venti, y se espera que, al igual que la primera fecha, la segunda función también se agote rápidamente. Este formato íntimo no solo permite escuchar el disco de manera distinta, sino también vivir la energía de Usted Señalemelo en un ambiente cercano, moderno y electrónico, muy distinto al de un concierto tradicional en teatro o estadio.
Estas noches en Niceto son, en definitiva, una oportunidad única para disfrutar de “Términos & Condiciones”, en un espacio que mezcla la fuerza de la electrónica con la calidez de un club, convirtiendo cada canción en una experiencia para sentir, vivir y bailar.
