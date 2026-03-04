Usted Señalemelo presentará su gran último disco con noches íntimas en Buenos Aires

Durante las noches en Niceto, Usted Señalemelo repasará lo nuevo y lo clásico, celebrando sus 10 años de trayectoria en la ciudad, con momentos de interacción con el público y un recorrido que promete emocionar tanto a los fans de siempre como a quienes descubren la banda ahora. Según adelantaron, habrá detalles especiales de sonido y arreglos en vivo que resaltarán el pulso electrónico de su último trabajo.

Las entradas para ambos shows se venden a través de plataformas oficiales como Venti, y se espera que, al igual que la primera fecha, la segunda función también se agote rápidamente. Este formato íntimo no solo permite escuchar el disco de manera distinta, sino también vivir la energía de Usted Señalemelo en un ambiente cercano, moderno y electrónico, muy distinto al de un concierto tradicional en teatro o estadio.

Estas noches en Niceto son, en definitiva, una oportunidad única para disfrutar de “Términos & Condiciones”, en un espacio que mezcla la fuerza de la electrónica con la calidez de un club, convirtiendo cada canción en una experiencia para sentir, vivir y bailar.