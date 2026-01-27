Es oficial: el Gobierno incluyó el proyecto de ley Penal Juvenil en las sesiones extraordinarias

El cronograma legislativo también incide en la posibilidad de que la discusión sobre la Ley Penal Juvenil se prolongue más allá del período de sesiones extraordinarias, que se extenderá desde el 2 hasta el 27 de febrero.

carcel menor imputabilidad ley penal juvenil

La reactivación del debate del polémico proyecto se vio impulsada por el caso de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años que fue brutalmente asesinado en Santa Fe por tres menores.

Asimismo, la actividad en ambas cámaras iniciará formalmente con la intención de discutir y tratar la Reforma Laboral, uno de los temas de mayor interés de Milei. También se debatirá la reforma a la Ley de Glaciares; el Acuerdo Mercosur - Unión Europea y la designación del legislador del PRO Fernando Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario, conforme a la Ley del Servicio Exterior de la Nación Nº 20.957.

Decreto 53/2026:

