A qué hora ver hoy martes la gala de Gran Hermano: qué pasa tras la nominación masiva
El reality que encabeza las noches de Telefe vuelve a tener una emocionante emisión, donde todos los participantes se encuentran en placa.
Tras la eliminación de Tomy en la noche de este lunes, Gran Hermano Generación Dorada volverá a tener una emocionante gala conducida por Santiago del Moro, donde se llevará a cabo la prueba del líder, dejando a un participante a salvo de la placa, luego de que todos quedaran nominados por decisión del "Big".
Hoy se llevará a cabo el "derecho a réplica": qué es
Santiago del Moro reveló que Gran Hermano Generación Dorada tendrá una nueva dinámica dentro del juego que promete generar momentos de fuerte tensión: el “Derecho a Réplica”. El anuncio fue realizado durante una transmisión del streaming oficial del programa, donde el presentador explicó que esta herramienta permitirá que personas del exterior que hayan sido mencionadas por los participantes puedan intervenir para dar su versión de los hechos.
De acuerdo con lo explicado por el conductor, el mecanismo se activará cuando alguien que esté fuera del reality considere que fue nombrado o aludido dentro de la casa. En esos casos, esa persona tendrá la posibilidad de aparecer mediante videollamada o intervención virtual para responder a lo que se dijo frente a los propios participantes.
La dinámica apunta a generar nuevos conflictos y debates dentro del programa, ya que muchas de las discusiones o historias personales que aparecen en el juego involucran a personas que no forman parte del reality. Con este sistema, quienes estén afuera podrán reaccionar en tiempo real y defender su postura.
A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada
La nueva emisión de Gran Hermano se podrá ver este martes, desde las 22.15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
