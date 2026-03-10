Derrumbe en Parque Patricios: extienden el alojamiento a los vecinos evacuados

Derrumbe en Parque Patricios: evacuados denuncian robos en sus departamentos y convocan a asamblea vecinal Derrumbe en Parque Patricios: evacuados denuncian robos en sus departamentos y convocan a asamblea vecinal

El derrumbe ocurrió el martes pasado en el sector del estacionamiento subterráneo, donde colapsó una losa y varios vehículos quedaron atrapados bajo los escombros. El riesgo estructural obligó al desalojo de 175 departamentos. Desde entonces, se iniciaron tareas de asistencia a los propietarios de las torres B, C y D del complejo, cuyas estructuras se vieron directamente afectadas.

El lunes por la mañana, los habitantes inscriptos en un listado pudieron ingresar uno por uno a sus departamentos para retirar pertenencias de valor, luego de que la Justicia autorizara un ingreso controlado tanto de propietarios como de inquilinos. Con valijas y bolsas en mano, los vecinos fueron acompañados por los bomberos hasta la puerta de sus departamentos, donde pudieron permanecer solo durante 15 minutos. Para garantizar que el procedimiento se realice sin riesgos, solo se permitió el ingreso de una persona por vivienda.

bomberos ciudad derrumbe

Sin embargo, no todos corrieron la misma suerte pese a estar anotados en la lista de ingreso: “Quise entrar y no me dejaron porque los bomberos me dijeron que no puedo porque hay peligro de derrumbe en la parte donde estoy yo, en planta baja B", contó Luis, uno de los vecinos, en diálogo con C5N. "Me hicieron hacer la fila y todo, pero bueno, me dijeron que por orden de la fiscal no puedo ingresar. Necesito más que nada sacar ropa de invierno y algunos documentos que me quedaron, cosas que son importantes”, agregó el hombre.

Las autoridades informaron que el miércoles se realizará una reunión en el edificio comunal de la zona con el fin de informarle a los vecinos cómo continuará en plan de trabajo y cuáles serán las próximas etapas del operativo.

Mientras tanto, se reforzó la seguridad en el lugar luego de que vecinos denunciaran una serie de robos. La zona permanece vallada y con custodia permanente de la Policía de la Ciudad, junto con personal de Defensa Civil, Guardia de Auxilio y agentes de prevención.

Derrumbe en Parque Patricios: el desesperado pedido de los vecinos tras perderlo todo

derrumbe parque patricios donaciones pericias

“Que no haya víctimas fatales no significa que no sea una tragedia”, remarcaron los vecinos en un conmovedor video en el que apelaron a la solidaridad de la comunidad y solicitaron ayuda monetaria para afrontar los gastos de la causa judicial iniciada por el derrumbe del estacionamiento.

“Necesitamos juntar dinero para pagarle a nuestros peritos ”, remarcó Andrea Natalia Remi, quien padece una cardiopatía congénita y es oxigenodependiente. La mujer se convirtió en la cara visible del drama que viven los vecinos afectados.

Para esto, iniciaron una colecta solidaria a través de transferencias: “Tenemos un solo alias que es evacuados.eba, con ‘b’”, aclaró Andrea. La cuenta se encuentra a nombre de José María Rosas y es de Banco Galicia.

Por otro lado, solicitaron de forma urgente la ayuda de psicólogos para que asistan a los damnificados que se hospedan, por el momento, en distintos hoteles de la Ciudad de Buenos Aires. “Nos estamos conteniendo solos entre los vecinos desde la madrugada del martes”, indicó Andrea. Los profesionales pueden acercarse a cada uno de los hoteles donde se encuentran evacuados: Regente Palace Hotel (Suipacha 964), Hotel internacional (Bernardo de Irigoyen 552), Deco Collection (Suipacha 1359) Esplendor (San Martín 790), Gran Hotel Buenos Aires (Marcelo T de Alvear 767) y Hotel de las Americas (Libertad 1020).