Tiene 12 años y ya se graduó en la universidad: la historia de la niña prodigio de Rosario



“Cada vez que un compañero o un docente decía en el colegio ‘Lara es diferente’, todos me empezaban a tratar distinto, como si tuviera una mente superior y eso no me gusta. Me trataban como si fuera una prodigio y no me gusta ese trato. Soy una nena de 12 años”, dijo Lara en diálogo con La Nación.

El caso de Lara desafía los manuales y abre nuevos paradigmas en la medicina. “Las personas que tenemos TDAH tenemos Altas Capacidades, discalculia, autismo… a veces se dice que no prestamos atención y en realidad nuestro cerebro está en otra dimensión. La mayoría de los neurodivergentes son ‘metiditos para adentro’ y diferentes a mí, aunque todos seamos distintos entre sí. Aunque vos tengas neurodivergencia, no somos todos iguales”, comparó.

Lara Ghione Lara Ghione se recibió de la universidad a los 12 años.

El diagnóstico médico de Lara resolvió un viejo drama familiar de Yamila Romero, su mamá. Su historia de vida es un calco del de su hija: a los cinco meses hablaba y tenía capacidades avanzadas que contrarrestaban con el resto de su edad.

“Siempre fui la rara del colegio y sentía algo diferente en mi persona. Cuando fuimos a Córdoba a hacernos los estudios con Lara me entrevistaron y dijeron que las Altas Capacidades se heredan por parte de la madre”, expresó Romero, quien, a los 37 años, comprendió que la rareza estaba vinculada a su Coeficiente Intelectual que le permitió recibirse de periodista, Project Manager y extraccionista, tres mundos distintos en una sola persona.

A los estudios académicos, Lara también le suma baile, canto, actuación y vóley. No frena un segundo. “Sería muy bueno que las instituciones se abran a los niños de mi edad, siento que puedo, tengo unos compañeros que son unos genios, en dibujo, que toca el piano, hay muchos talentos sin descubrir, me parece un poco injusto que no se puede aprovechar”, cuestionó la pequeña.

Lara Ghione Lara Ghione toma clases de baile, canto y actuación.



Lari ama el arte, y en el deporte también le va muy bien. Inclusive, empezó vóley hace poco y ya la sumaron a la categoría Sub 14. En la academia de baile se destaca, pero, pese a todo, insiste en que su pasión está en la comunicación. “Me gusta la locución, el periodismo, el streaming y me gustaría dedicarme a eso”, señaló.

A pesar de sus altas capacidades, la nena destacó: “Yo soy una más en la clase, una nena que va al colegio y se junta con sus amigos”. Además, sobre su diagnóstico aseguró que fue “un respiro”. “Me sentía mal, rara, cuando me lo dijeron pude decir ‘tengo esto’, no sé si es bueno o malo, pero voy a aprender a convivir”, manifestó.

Lara Ghione Lara Ghione



Hoy, Lara tiene la contención de toda la familia, que es clave para su desarrollo. “Yo entendí que soy esto, que es parte de mí y lo aceptó”, resaltó y dejó un consejo para quienes atraviesan una situación similar: “No tengan miedo de empezar cosas nuevas, no importa la edad, yo la pasé re mal, pero si tienen que pedir ayuda háganlo y sigan”.