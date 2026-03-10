Derrumbe en Parque Patricios: el Banco Ciudad tomó una aliviadora decisión para los vecinos evacuados

Un dato clave para los propietarios es que el congelamiento temporal de las cuotas se implementará de manera directa y no requerirá de ningún trámite adicional por parte del cliente.

Esta resolución económica acompaña las acciones de asistencia impulsadas por el Gobierno de la Ciudad frente a la crisis desatada por la evacuación obligatoria de los departamentos correspondientes a cuatro edificios de este polo urbano.

El complejo, ubicado en el barrio porteño de Parque de los Patricios, había sido construido y adjudicado años atrás a través del principal programa estatal de acceso a la vivienda.