Derrumbe en Parque Patricios: el Banco Ciudad tomó una aliviadora decisión para los vecinos evacuados
Banco Ciudad anunció una prórroga para los propietarios de los cuatro edificios afectados que no pueden vivir en sus departamentos. Cómo accceder al beneficio
Tras el derrumbe en Parque Patricios, Banco Ciudad dispuso una prórroga oficial de 90 días para el pago de las cuotas de los créditos hipotecarios. La medida busca llevar alivio financiero exclusivamente a los vecinos de la zona 2 del complejo habitacional Estación Buenos Aires.
Los beneficiados son quienes hoy se encuentran imposibilitados de habitar sus viviendas tras haber sido desalojados preventivamente.
Según la información oficial, durante los meses de marzo, abril y mayo no se realizará el débito del importe correspondiente a las cuotas de esos períodos. Esos tres pagos pendientes no se cancelan, sino que se diferirán para ser cobrados durante los tres meses posteriores a la fecha final del plazo original acordado al momento de sacar el préstamo.
Cómo se aplica el beneficio del Banco Ciudad
Para agilizar la ayuda a los damnificados, los representantes del banco oficial comenzaron a comunicarse directamente con los titulares de los préstamos de las unidades afectadas a partir del viernes 6 de marzo para formalizar la propuesta de espera y diferimiento.
Un dato clave para los propietarios es que el congelamiento temporal de las cuotas se implementará de manera directa y no requerirá de ningún trámite adicional por parte del cliente.
Esta resolución económica acompaña las acciones de asistencia impulsadas por el Gobierno de la Ciudad frente a la crisis desatada por la evacuación obligatoria de los departamentos correspondientes a cuatro edificios de este polo urbano.
El complejo, ubicado en el barrio porteño de Parque de los Patricios, había sido construido y adjudicado años atrás a través del principal programa estatal de acceso a la vivienda.
