Santiago Maratea sorprendió al confirmar su romance con Tini Stoessel: "Es una dulce"
Santiago Maratea fue consultado por los rumores que lo vincularon sentimentalmente con la cantante y dejó una llamativa respuesta sobre lo ocurrido años atrás.
Santiago Maratea volvió a quedar en el centro de la escena luego de ser consultado por su supuesto romance con Tini Stoessel. El vínculo entre ambos había sido mencionado públicamente en los últimos días y, ante la repercusión que tomó la versión, el influencer fue interrogado al respecto durante una entrevista con Luis Novaresio.
La historia había sido difundida por Pepe Ochoa en LAM (América, donde aseguró que Maratea y Tini habían mantenido un vínculo durante algunos meses después de la pandemia. Según la versión del periodista, se habría tratado de una relación informal, a la que definió como un “touch and go”, y ambos habrían buscado mantenerla alejada de la exposición pública.
Qué dijo Santiago Maratea sobre su romance con Tini Stoessel
En medio de las versiones, Novaresio decidió preguntarle directamente a Maratea por su relación con la cantante. Sin embargo, lejos de dar una confirmación contundente, el influencer eligió responder con cautela y aclaró: “No estoy con Tini. Hay una chica que me tiene muy enamorado. Solo decir que es una dulce y que le deseo lo mejor con todo lo que le está pasando”.
La respuesta generó todavía más intriga, especialmente porque la pregunta apuntaba al supuesto romance que ambos habrían tenido en 2021. Ante la insistencia del conductor, Maratea hizo referencia al paso del tiempo y no negó categóricamente que aquel vínculo hubiera existido.
“No sé… fue hace mucho tiempo”, respondió inicialmente. Luego, al volver sobre la versión que ubicaba la relación en 2021, agregó: “No, dicen que estuve en el 2021. Pasaron muchos años desde 2021. Solo digo que es muy dulce y le deseo lo mejor con todo esto que le está pasando”.
De esta manera, Maratea evitó ponerle una etiqueta al supuesto vínculo con Tini, pero tampoco realizó una desmentida tajante sobre lo ocurrido años atrás. Sus declaraciones volvieron a alimentar las versiones que circulaban sobre aquella etapa de la vida sentimental de la cantante.
Mientras tanto, el influencer aseguró que actualmente está enamorado de otra persona, aunque prefirió mantener en reserva su identidad. Con sus declaraciones, además, destacó especialmente las cualidades de la mujer a la que se refirió y le dedicó buenos deseos frente al momento personal que atraviesa.
Santiago Maratea volvió a bancar a Javier Milei
Durante la misma entrevista, Maratea también habló de política y ratificó su respaldo al gobierno de Javier Milei. Consultado por su mirada sobre el Presidente, sostuvo que la gestión le genera esperanza y se mostró dispuesto a recibir críticas por mantener esa postura.
“A mí me da esperanza. Y a mí me pueden juzgar por eso. Pero la esperanza no me la van a sacar”, afirmó. De esta manera, además de referirse a los rumores sobre su pasado con Tini Stoessel, Maratea volvió a dejar en claro que mantiene su apoyo al mandatario.
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