Santiago Maratea sorprendió al confirmar su romance con Tini Stoessel: "Es una dulce"

De esta manera, Maratea evitó ponerle una etiqueta al supuesto vínculo con Tini, pero tampoco realizó una desmentida tajante sobre lo ocurrido años atrás. Sus declaraciones volvieron a alimentar las versiones que circulaban sobre aquella etapa de la vida sentimental de la cantante.

Mientras tanto, el influencer aseguró que actualmente está enamorado de otra persona, aunque prefirió mantener en reserva su identidad. Con sus declaraciones, además, destacó especialmente las cualidades de la mujer a la que se refirió y le dedicó buenos deseos frente al momento personal que atraviesa.

Santiago Maratea volvió a bancar a Javier Milei

Durante la misma entrevista, Maratea también habló de política y ratificó su respaldo al gobierno de Javier Milei. Consultado por su mirada sobre el Presidente, sostuvo que la gestión le genera esperanza y se mostró dispuesto a recibir críticas por mantener esa postura.

“A mí me da esperanza. Y a mí me pueden juzgar por eso. Pero la esperanza no me la van a sacar”, afirmó. De esta manera, además de referirse a los rumores sobre su pasado con Tini Stoessel, Maratea volvió a dejar en claro que mantiene su apoyo al mandatario.