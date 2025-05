El grave error de Bati de Gran Hermano que podría valerle la expulsión

Un video que circula entre los seguidores muestra una conversación entre Bati, Eugenia y Devi donde él les aconseja cómo comportarse en esta etapa decisiva. “Lo que los hizo llegar acá es lo que tienen que explotar ustedes. Pensalo internamente. Si creés que lo que te trajo hasta acá fue ser auténtico, entonces sé auténtica. Si fue ser graciosa, entonces sé graciosa”, les dijo.

Además, intentó calmarlos frente a las tensiones: “¿Las últimas semanas las van a pasar mal por algo que los haga enojar? Para enojarse está el afuera”. A pesar de los intentos de moderación, Eugenia seguía molesta con el “tridente” (grupo de jugadores dentro de la casa) y lanzó: “Que ganen los Casi Ángeles. Tengo que disfrutar pero…”.

Bati insistió en que no se dejaran consumir por los enojos: “¿Querés enojarte un poco? Enojate, pero no te ensañes con las personas porque te perjudica. No se ensañen con mini cosas. Entiendo que para ustedes esto es el mundo, pero son huevadas. No porque afuera parezca una boludez, sino porque te terminan haciendo mal a vos”.

En ese ida y vuelta, remarcó: “No se peleen con nadie. Los comentarios ácidos están buenos porque marcan rivalidad, te terminás riendo, es divertido, sos picante pero no te ensañaste, no le gritaste. Eso está bueno, eso quiero ver yo”.

A pesar de su consejo, Eugenia mantuvo su postura: “Ellos pueden hacer cosas como robar, mentir, y está todo bien”. Ante eso, Bati respondió: “No está todo bien, porque la gente ve todo. Tuvieron la suerte de que quizás el foco estaba en otra cosa en ese momento. Podemos hablar entre nosotros, pero es como en el colegio: ¿te gusta el que hace bullying? No”.

Muchos interpretan estas palabras como una filtración indirecta de lo que está ocurriendo afuera, algo que va en contra de las reglas del programa. Ahora queda por ver si la producción tomará alguna medida frente a este posible quiebre del reglamento.