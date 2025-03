El guiño de Antonio de la Rúa a Shakira que desata rumores de reconciliación

“Le pregunté directamente si se reconcilió con Shakira o no y lo que te puedo decir es que su reacción agiganta mucho más los rumores de amor”, añadió Juan antes de dar a conocer la reacción del empresario.

Según el periodista, Antonito le clavó el visto literal porque prefiere no decir absolutamente nada de esta situación. "Si esto que te digo no es así lo desmentís y no pasa de ahí pero esta clavada de visto de Antonio de la Rúa para mí genera un mar de sospechas y dudas tremendas”, manifestó Etchegoyen al mostrar la captura de su chat conDe la Rúa.

shakira antonito

Y concluyó: “Hasta acá no había ni clavada de visto ni nada, no sabíamos su reacción y ahora si la sabemos. No quiso decir absolutamente nada, evidentemente algo sucede y a ninguno de los dos se les conoce pareja, estamos a nada de que se confirme para mí esto”.

Shakira ingresó a su show en Argentina con la hija de Antonio de la Rúa

Los asistentes al show de la cantante colombiana, no solo se encontraban Calu Rivero, Aíto de la Rúa y sus dos hijos, Tao y Bee, sino que también estuvo Zulu, la hija que Antonio tuvo con la modelo colombiana Daniela Ramos.

Pero, como si fuera poco, la adolescente no solo participó del público, sino que también formó parte de "la manada", un grupo selecto de fanáticos que acompaña a Shakira en su entrada al escenario en cada país.

Junto a ella, también estuvieron presentes sus primas, hijas de Agustina de la Rúa, hermana de Antonio y Aíto.

Vestidas con atuendos metalizados y gafas plateadas, las adolescentes acompañaron a la cantante en su entrada al escenario, siguiendo la tradición de "la manada".

La familia De la Rúa compartió en redes sociales momentos del concierto, en el que las niñas tuvieron un papel fundamental, evidenciando la cercanía que aún mantiene la artista con los parientes de su ex pareja.

Luego, Agustina publicó imágenes de sus hijas y sobrina junto a Shakira en el backstage a modo de meet & greet con la artista, así como videos de las niñas cantando todas sus canciones a lo largo del espectáculo.