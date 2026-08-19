El guitarrista que fascinó a C. Tangana: el documental sobre Yerai Cortés ya está disponible
La película sigue el proceso creativo del músico español y se convierte en un viaje íntimo por su historia familiar y su manera de transformar el dolor en arte.
Hay artistas cuya historia comienza a conocerse mucho antes que su nombre. Ese es el caso de Yerai Cortés, uno de los guitarristas más destacados de la nueva generación del flamenco español, que ahora llega al catálogo de MUBI Argentina con La guitarra flamenca de Yerai Cortés, el primer largometraje dirigido por Antón Álvarez, C. Tangana.
La película nació a partir del impacto que produjo el músico en el propio C. Tangana. Fascinado por su talento y por la singularidad de su recorrido, el artista decidió acompañar el proceso creativo de un nuevo disco de Yerai. Sin embargo, lo que comenzó como un documental musical terminó transformándose en una exploración mucho más profunda sobre la memoria, la identidad, los secretos familiares y las heridas que atraviesan generaciones.
“Un documental que utiliza la creación de un disco para explorar la memoria, los secretos heredados y la necesidad de transformar el dolor en arte”, destacó Rolling Stone sobre la producción.
Del flamenco a la historia familiar
Estrenada en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián en 2024, La guitarra flamenca de Yerai Cortés fue reconocida como una de las producciones documentales más destacadas del cine español reciente. La película posteriormente obtuvo el Premio Goya a Mejor Película Documental, consolidando el debut cinematográfico de C. Tangana.
Más allá de su recorrido por festivales y premios, la producción permite descubrir la historia de un artista que ocupa un lugar singular dentro del flamenco contemporáneo. Yerai Cortés es respetado tanto por los referentes más tradicionales del género como por las nuevas corrientes de la música española.
Su manera de interpretar la guitarra combina el respeto por las raíces con una búsqueda constante de nuevos sonidos. Esa capacidad para moverse entre tradición y vanguardia convirtió a Cortés en un músico de referencia y lo llevó a colaborar con algunos de los artistas más innovadores de la escena española.
Yerai Cortés, una figura en expansión
La llegada del documental a MUBI Argentina coincide además con un momento de crecimiento internacional para el guitarrista. A su recorrido cinematográfico se suma el lanzamiento de Live at Montreux, su nuevo disco en vivo, que registra parte de la dimensión artística de uno de los músicos que más está renovando el lenguaje del flamenco.
Con ambos proyectos, Yerai Cortés continúa ampliando su público y llevando su música hacia nuevos territorios. Argentina aparece ahora como uno de esos mercados, con la llegada de una película que no solo permite conocer su talento, sino también acercarse a la historia personal que existe detrás de su guitarra.
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