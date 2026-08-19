El guitarrista que fascinó a C. Tangana: el documental sobre Yerai Cortés ya está disponible

Su manera de interpretar la guitarra combina el respeto por las raíces con una búsqueda constante de nuevos sonidos. Esa capacidad para moverse entre tradición y vanguardia convirtió a Cortés en un músico de referencia y lo llevó a colaborar con algunos de los artistas más innovadores de la escena española.

Yerai Cortés, una figura en expansión

La llegada del documental a MUBI Argentina coincide además con un momento de crecimiento internacional para el guitarrista. A su recorrido cinematográfico se suma el lanzamiento de Live at Montreux, su nuevo disco en vivo, que registra parte de la dimensión artística de uno de los músicos que más está renovando el lenguaje del flamenco.

Con ambos proyectos, Yerai Cortés continúa ampliando su público y llevando su música hacia nuevos territorios. Argentina aparece ahora como uno de esos mercados, con la llegada de una película que no solo permite conocer su talento, sino también acercarse a la historia personal que existe detrás de su guitarra.