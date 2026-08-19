La Banda de Carlitos y Euge Quevedo vuelven a Buenos Aires: todo lo que tenés que saber del cuarto round

Con una fuerte presencia en la escena nacional, ambos continúan atravesando un momento de crecimiento y consolidación, mientras su propuesta suma cada vez más seguidores.

Este domingo 23 de agosto, La Banda de Carlitos y Euge Quevedo volverán a encontrarse con su público en una noche que promete música, invitados, estrenos y mucho cuarteto.

Además, el cuarto round llega en un momento especial para el dúo, que viene de llevar su propuesta a distintos escenarios y de consolidar una conexión cada vez más fuerte con el público. La expectativa por este nuevo encuentro crece no solo por el repertorio que prepararon, sino también por la posibilidad de compartir una noche diferente, con nuevas canciones, clásicos infaltables y una puesta pensada para que el público sea parte de la fiesta desde el primer minuto.