La Banda de Carlitos y Euge Quevedo vuelven a Buenos Aires: todo lo que tenés que saber del cuarto round
Kesito Pavón y Euge Quevedo regresan para reencontrarse con el público en un show renovado, con nuevas canciones, invitados especiales y varias sorpresas.
Después de tres presentaciones multitudinarias, La Banda de Carlitos y Euge Quevedo regresan este domingo 23 de agosto a Buenos Aires para protagonizar su esperado cuarto round. El dúo cordobés volverá a presentarse ante el público porteño con un espectáculo renovado y una puesta especialmente preparada para esta nueva noche de cuarteto.
Kesito Pavón y Euge Quevedo atraviesan uno de los momentos más importantes de sus carreras. Con una convocatoria que crece presentación tras presentación, ambos artistas lograron consolidarse como referentes de una nueva generación del género y expandir su música más allá de Córdoba.
Todo lo que tenés que saber del cuarto round
El nuevo espectáculo contará con una puesta renovada, un repertorio actualizado y las canciones más recientes del dúo, además de varios estrenos que formarán parte de una noche pensada especialmente para celebrar junto a sus seguidores.
A lo largo del show también habrá invitados especiales, encuentros inesperados y distintas sorpresas, que se irán descubriendo durante la jornada. La propuesta busca superar lo realizado en las tres presentaciones anteriores y volver a convertir la noche en una verdadera fiesta cuartetera.
La historia de La Banda de Carlitos comenzó hace más de 30 años, pero la llegada de Euge Quevedo marcó una nueva etapa para el proyecto. La dupla junto a Kesito Pavón revitalizó la banda, amplió su convocatoria y consiguió acercar el cuarteto a nuevos públicos.
Con una fuerte presencia en la escena nacional, ambos continúan atravesando un momento de crecimiento y consolidación, mientras su propuesta suma cada vez más seguidores.
Este domingo 23 de agosto, La Banda de Carlitos y Euge Quevedo volverán a encontrarse con su público en una noche que promete música, invitados, estrenos y mucho cuarteto.
Además, el cuarto round llega en un momento especial para el dúo, que viene de llevar su propuesta a distintos escenarios y de consolidar una conexión cada vez más fuerte con el público. La expectativa por este nuevo encuentro crece no solo por el repertorio que prepararon, sino también por la posibilidad de compartir una noche diferente, con nuevas canciones, clásicos infaltables y una puesta pensada para que el público sea parte de la fiesta desde el primer minuto.
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