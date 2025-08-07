El hijo de Cacho Deicas salió al cruce de Marcos Camino: qué dijo

Un nuevo escándalo se suma al ya conocido problema que surgió de Los Palmeras quienes empeoran su imagen día a día, en especial después de las declaraciones de Marcos Camino sobre Rubén Cacho Deicas, ex cantante del grupo. Lo cierto es que sus últimos dichos hicieron reaccionar al hijo del cantante, quien en una conversación con Juan Etchegoyen le respondió a quien fuera compañero de su papá en el grupo musical que los llevó a la fama.