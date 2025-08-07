El hijo de Cacho Deicas salió al cruce de Marcos Camino: qué dijo
Lucho Deicas habló en exclusiva con Juan Etchegoyen y reveló que las cosas todavía no están en su lugar, pero que el tiempo se encargará de eso.
Un nuevo escándalo se suma al ya conocido problema que surgió de Los Palmeras quienes empeoran su imagen día a día, en especial después de las declaraciones de Marcos Camino sobre Rubén Cacho Deicas, ex cantante del grupo. Lo cierto es que sus últimos dichos hicieron reaccionar al hijo del cantante, quien en una conversación con Juan Etchegoyen le respondió a quien fuera compañero de su papá en el grupo musical que los llevó a la fama.
“Continúa la guerra de Marcos Camino y Rubén Cacho Deicas de Los Palmeras a tal punto que Marcos dio una nota en los últimos días que ya profundizó mucho más todo”, comenzó diciendo Juan Etchegoyen. Luego de esto, profundizó: “Hoy en este programa habla Lucho Deicas, el hijo de Cacho que se había guardado hasta el momento y responde muy generosamente ante mi pregunta sobre los dichos de Marcos”.
“Juan te agradezco tu contacto pero no doy notas ni hablo porque seguimos la línea de mi viejo de no querer responder por respeto al grupo y a la gente que lo sigue hace muchos años. El tiempo pondrá las cosas en su lugar. Espero lo entiendas. Saludos”, agregó Etchegoyen al leer lo que le escribió el hijo de Cacho.
Al respecto de estas declaraciones, Etchegoyen soltó más datos: “Hasta ahora nadie había hablado de la familia de Cacho después de lo sucedido. Y todo está peor que nunca. La continuidad de Los Palmeras está en peligro porque la mitad del nombre es de Cacho que si no da el ok se tiene que disolver el nombre”.
Y concluyó el periodista sobre este escándalo que sigue creciendo: “Lo que sienten de la familia es bronca porque piensan que Marcos de alguna manera usó los problemas de salud de Cacho para dejarlo afuera y jubilarlo del grupo”.
