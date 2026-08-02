El hijo de Daniela Cardone reveló la historia detrás de sus gatos embalsamados: "Están en una vitrina"

“La pregunta de mi madre es ‘¿qué va a pasar cuando yo no esté con esos gatos?’. Y con mi hermana decimos ‘no sé’”, confesó.

Con esa sincera respuesta, el hijo de Daniela Cardone dejó en evidencia que, aunque los animales embalsamados forman parte de la historia familiar y del profundo amor que la exmodelo siente por ellos, su destino a futuro sigue siendo una incógnita que todavía nadie se anima a resolver.

La revelación no pasó inadvertida entre los presentes en la mesa, que escucharon con sorpresa el relato de Junior Pisanú. La historia volvió a poner en el centro de la escena una de las facetas más particulares de Daniela Cardone, quien en distintas oportunidades habló del profundo amor que siente por los animales y del especial vínculo que mantuvo con sus mascotas a lo largo de los años.