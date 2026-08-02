El hijo de Daniela Cardone reveló la historia detrás de sus gatos embalsamados: "Están en una vitrina"
Junior Pisanú habló de una de las excentricidades más comentadas de su madre durante su paso por Almorzando con Juana.
La presencia de Junior Pisanú en Almorzando con Juana dejó una de las confesiones más llamativas del programa. El hijo de Daniela Cardone se refirió a los ocho gatos embalsamados que conserva la exmodelo en su casa y explicó el fuerte motivo sentimental que la llevó a tomar esa decisión.
Consultado sobre el tema, el artista contó que los animales ocupan un lugar muy especial dentro de la vivienda y describió cómo están exhibidos.
“Están en una vitrina, uno arriba del otro, puestos así. Son gatos persas en su mayoría. La historia fue que falleció mi abuela y tenía ojos claros, y el persa tiene ojos claros. Y hubo ahí un vínculo muy fuerte”, relató.
Según explicó, Daniela Cardone mantiene a sus mascotas en perfecto estado y las considera una parte fundamental de los recuerdos más importantes de su vida, motivo por el que decidió preservarlas tras su muerte.
La gran incógnita que preocupa a la familia
Más allá del valor afectivo que tienen para la exmodelo, Junior reconoció que existe una pregunta que todavía nadie dentro de la familia pudo responder y que suele surgir cada vez que hablan del tema.
“La pregunta de mi madre es ‘¿qué va a pasar cuando yo no esté con esos gatos?’. Y con mi hermana decimos ‘no sé’”, confesó.
Con esa sincera respuesta, el hijo de Daniela Cardone dejó en evidencia que, aunque los animales embalsamados forman parte de la historia familiar y del profundo amor que la exmodelo siente por ellos, su destino a futuro sigue siendo una incógnita que todavía nadie se anima a resolver.
La revelación no pasó inadvertida entre los presentes en la mesa, que escucharon con sorpresa el relato de Junior Pisanú. La historia volvió a poner en el centro de la escena una de las facetas más particulares de Daniela Cardone, quien en distintas oportunidades habló del profundo amor que siente por los animales y del especial vínculo que mantuvo con sus mascotas a lo largo de los años.
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