El hijo de Marcos Camino habló de la muerte del músico y reveló que asistía a terapia: "Altibajos"
Marcos Camino Jr. se refirió al fallecimiento del histórico fundador de Los Palmeras y contó cómo fueron sus últimos meses.
La muerte de Marcos Camino, histórico acordeonista y fundador de Los Palmeras, generó una profunda conmoción en el mundo de la música. En medio del dolor por su partida, su hijo, Marcos Camino Jr., rompió el silencio y brindó detalles sobre cómo se encontraba su padre durante los últimos meses de vida.
En una entrevista televisiva, el joven aseguró que el músico no había manifestado señales que hicieran pensar en un posible suicidio y reveló que asistía a terapia para atravesar distintas cuestiones personales. "Estos últimos dos años le afectaron bastante porque fue una persona que trabajó tanto tiempo y tuvo un nivel de vida tan agitada. Él iba a un psicólogo a charlar distintas cuestiones. Tuvo altibajos, pero nunca dio señales realmente", explicó.
En ese sentido, contó que el retiro de los escenarios había sido un proceso especialmente difícil para su padre, quien había dedicado prácticamente toda su vida a la música. "Tuvo una vida dedicada a esto y realmente fue duro para él dejar en febrero porque fue una persona que trabajó toda su vida y no lo hizo de un día para el otro", sostuvo.
El hijo de Marcos Camino desmintió que su padre tuviera problemas económicos
Por otra parte, Marcos Camino Jr. salió al cruce de las versiones que circularon sobre la situación financiera del músico y fue contundente al respecto. "Mi papá no tuvo ningún problema económico. Él terminó muy bien, realmente. Ha trabajado toda su vida y tiene un buen pasar", afirmó.
También se refirió al impacto que tuvieron las críticas en las redes sociales, especialmente durante los conflictos internos que atravesó Los Palmeras y la salida de Rubén "Cacho" Deicas. "A mi papá le hacía muy mal leer tanto odio, tanto hate. Se lo juzgó como un criminal cuando disolvió su sociedad y él realmente no mató a nadie", expresó.
Finalmente, el hijo del histórico músico aprovechó la entrevista para dejar un mensaje sobre la importancia de la salud mental y la necesidad de acompañar a quienes atraviesan momentos difíciles. "Hay que concientizar sobre salud mental, hay que ir al psicólogo o psiquiatra, que no está mal ir", planteó.
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